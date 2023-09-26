Когда можно есть творог. Нутрициолог развенчала мифы о популярном кисломолочном продукте
Вокруг творога существует множество мифов. Кто-то советует есть его вечером, как высокобелковый продукт, а кто-то категорически против, так как он провоцирует отеки и воспаления в организме. Разобраться в том, когда и как можно есть творог, Фокусу помогает нутрициолог Наталья Козак.
Душистые сырники, запеканка или творог с зеленью на хрустящем тосте... Мало кто не любит творог, однако, если вы следите за питанием или пытаетесь похудеть, то наверняка уже вычеркнули этот продукт из списка разрешенных. "Молочка провоцирует воспаление и образование слизи в организме", "отеки", "взрослым есть нельзя" — в чем только не обвиняют этот творог. Действительно ли творог может навредить здоровью и помешать похудению, Фокусу рассказывает нутрициолог, специалист по здоровому питанию Наталья Козак.
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"Творог — это белковый продукт. Он довольно сытный, содержит кальций, натрий, фосфор, железо, цинк, селен и витамин А, витамины группы B, насыщенные жиры. Изменяя консистенцию и жирность, его можно использовать как компонент приема, как десерт, и как основную пищу", — говорит Наталья Козак.
Творог — на самом деле очень ценный и питательный продукт. Он содержит кальций и фосфор, которые способствуют улучшению состояния зубов, ногтей, волос и костной ткани. Кроме того, творог обладает способностью практически полностью усваиваться нашим организмом. А регулярное употребление этого продукта может укрепить сосуды, снизить уровень холестерина, повысить гемоглобин и улучшить работу нервной системы.
Чем может навредить?
"Несмотря на популярные мифы о слизи и инсулине — это не тот продукт, который принесет вам вред. Но переедать не стоит. То есть его можно есть в любой прием пищи, сохраняя адекватную порцию в 100-200 г и комбинируя с другими продуктами для баланса", — советует нутрициолог.
Как лучше есть
Существуют разные мнения относительно того, в какое время лучше есть творог. Кто-то советует это делать утром, ведь вечером творог может помешать похудению и повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта, вызывая вздутие живота. Нутрициолог Наталья Козак отмечает, что не существует "правильного" времени для употребления этого продукта.
"Утром мы проспали и некогда готовить завтрак? Чашка белого сыра, 5-10 орешков для сытости, ложка йогурта для нежности, немного банана или ягод для энергии и клетчатки — готово", — говорит Наталья Козак.
Поэтому вы можете есть его утром, на ужин, на перекус, или как десерт после основного приема пищи.
"Вечером пришли уставшие? Чашка творога, свежая зелень, кунжут, хлебцы — и быстрый ужин готов", — советует нутрициолог.
Какую жирность выбрать
Часто, пытаясь похудеть, люди выбирают обезжиренные молочные продукты, для того, чтобы снизить калорийность рациона. Но делать так не стоит, ведь обезжиренная продукция не принесет вашему организму никакой пользы и иногда будет содержать еще больше калорий из-за дополнительных компонентов, благодаря которым сохранена густота и вкус этого продукта.
Конечно, что если вы на этапе снижения веса, то стоит избегать и домашнего жирного творога, из-за его высокой калорийности.
"Нормальная жирность сыра 5% — и сытно, и не слишком жирно, и уровень сахара в норме", — советует нутрициолог.
Кисломолочный творог и похудение
Эксперт отмечает, что не стоит забивать голову мифами о слизи и прекращении похудения, ведь эти тезисы не имеют никакого доказательного основания. Есть дефицит калорий — есть похудение, нет дефицита — нет похудения.
Но почему тогда сыр может давать отеки?
"Натрий, содержащийся в твороге, может немножко задерживать воду, а чем больше творога вы съели, тем больше отек. На 100 г сыра — 0.364 г натрия, что в пересчете на соль — почти 1 г соли. Попробуйте вечером не есть творог, но съешьте 1 г соли, что будет? Ага! Отек. Просто вода. Так стоит ли винить его, если при этом мы получили 18 г белка?", — отмечает нутрициолог.
Такие же спорные моменты — лактоза и белок коровьего молока. Если у человека есть аллергия, то такой продукт он употреблять не будет, но если есть непереносимость лактозы, то, теоретически, можно найти дозу, которая переносится нормально, или взять безлактозный продукт.
"Чтобы творог не вредил, важно сбалансировать его другими компонентами и не перебирать в количестве. То есть питаться разнообразно. Например, съесть сбалансированный прием со сложными углеводами, клетчаткой, ненасыщенными жирами, белком и еще взять 100 г творога с бананом и ягодами на десерт", — советует Наталья Козак.
Важно следить за собственными ощущениями, качеством питания в целом и не ориентироваться на мифы.
Напомним, эти 6 белковых продуктов помогут вам разнообразить свое питание и получать максимум пользы.
Ранее Фокус писал о том, что произойдет с организмом, если пить молоко каждый день.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.