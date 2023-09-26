Когда можно есть творог. Нутрициолог развенчала мифы о популярном кисломолочном продукте

Вокруг творога существует множество мифов. Кто-то советует есть его вечером, как высокобелковый продукт, а кто-то категорически против, так как он провоцирует отеки и воспаления в организме. Разобраться в том, когда и как можно есть творог, Фокусу помогает нутрициолог Наталья Козак.

Душистые сырники, запеканка или творог с зеленью на хрустящем тосте... Мало кто не любит творог, однако, если вы следите за питанием или пытаетесь похудеть, то наверняка уже вычеркнули этот продукт из списка разрешенных. "Молочка провоцирует воспаление и образование слизи в организме", "отеки", "взрослым есть нельзя" — в чем только не обвиняют этот творог. Действительно ли творог может навредить здоровью и помешать похудению, Фокусу рассказывает нутрициолог, специалист по здоровому питанию Наталья Козак.

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"Творог — это белковый продукт. Он довольно сытный, содержит кальций, натрий, фосфор, железо, цинк, селен и витамин А, витамины группы B, насыщенные жиры. Изменяя консистенцию и жирность, его можно использовать как компонент приема, как десерт, и как основную пищу", — говорит Наталья Козак.

Творог — на самом деле очень ценный и питательный продукт. Он содержит кальций и фосфор, которые способствуют улучшению состояния зубов, ногтей, волос и костной ткани. Кроме того, творог обладает способностью практически полностью усваиваться нашим организмом. А регулярное употребление этого продукта может укрепить сосуды, снизить уровень холестерина, повысить гемоглобин и улучшить работу нервной системы.

Чем может навредить?

"Несмотря на популярные мифы о слизи и инсулине — это не тот продукт, который принесет вам вред. Но переедать не стоит. То есть его можно есть в любой прием пищи, сохраняя адекватную порцию в 100-200 г и комбинируя с другими продуктами для баланса", — советует нутрициолог.

Как лучше есть

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Существуют разные мнения относительно того, в какое время лучше есть творог. Кто-то советует это делать утром, ведь вечером творог может помешать похудению и повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта, вызывая вздутие живота. Нутрициолог Наталья Козак отмечает, что не существует "правильного" времени для употребления этого продукта.

"Утром мы проспали и некогда готовить завтрак? Чашка белого сыра, 5-10 орешков для сытости, ложка йогурта для нежности, немного банана или ягод для энергии и клетчатки — готово", — говорит Наталья Козак.

Поэтому вы можете есть его утром, на ужин, на перекус, или как десерт после основного приема пищи.

"Вечером пришли уставшие? Чашка творога, свежая зелень, кунжут, хлебцы — и быстрый ужин готов", — советует нутрициолог.

Какую жирность выбрать

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Часто, пытаясь похудеть, люди выбирают обезжиренные молочные продукты, для того, чтобы снизить калорийность рациона. Но делать так не стоит, ведь обезжиренная продукция не принесет вашему организму никакой пользы и иногда будет содержать еще больше калорий из-за дополнительных компонентов, благодаря которым сохранена густота и вкус этого продукта.

Конечно, что если вы на этапе снижения веса, то стоит избегать и домашнего жирного творога, из-за его высокой калорийности.

"Нормальная жирность сыра 5% — и сытно, и не слишком жирно, и уровень сахара в норме", — советует нутрициолог.

Кисломолочный творог и похудение

Фото: Freepik

Эксперт отмечает, что не стоит забивать голову мифами о слизи и прекращении похудения, ведь эти тезисы не имеют никакого доказательного основания. Есть дефицит калорий — есть похудение, нет дефицита — нет похудения.

Но почему тогда сыр может давать отеки?

"Натрий, содержащийся в твороге, может немножко задерживать воду, а чем больше творога вы съели, тем больше отек. На 100 г сыра — 0.364 г натрия, что в пересчете на соль — почти 1 г соли. Попробуйте вечером не есть творог, но съешьте 1 г соли, что будет? Ага! Отек. Просто вода. Так стоит ли винить его, если при этом мы получили 18 г белка?", — отмечает нутрициолог.

Такие же спорные моменты — лактоза и белок коровьего молока. Если у человека есть аллергия, то такой продукт он употреблять не будет, но если есть непереносимость лактозы, то, теоретически, можно найти дозу, которая переносится нормально, или взять безлактозный продукт.

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"Чтобы творог не вредил, важно сбалансировать его другими компонентами и не перебирать в количестве. То есть питаться разнообразно. Например, съесть сбалансированный прием со сложными углеводами, клетчаткой, ненасыщенными жирами, белком и еще взять 100 г творога с бананом и ягодами на десерт", — советует Наталья Козак.

Важно следить за собственными ощущениями, качеством питания в целом и не ориентироваться на мифы.

Напомним, эти 6 белковых продуктов помогут вам разнообразить свое питание и получать максимум пользы.

Ранее Фокус писал о том, что произойдет с организмом, если пить молоко каждый день.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.