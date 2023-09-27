Тренды осени 2023. Самые модные свитеры и джемперы сезона

Рассказываем, как удачно утеплиться осенью и зимой.

Готовы обновить свой осенний гардероб? Осень 2023 года обещает стать важной: появятся новые стили, включающие в себя все: от основных осенних цветовых трендов, таких как яркие красные и маслянистые желтые цвета, до самой необычной фурнитуры. По материалам glam.com.

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Но, конечно, есть и прагматичный вопрос подготовки гардероба к прохладной погоде. К счастью, существует простой и модный способ одеваться комфортно и стильно. Собирать осенние наряды частенько сложно, а добавить тепла с помощью свитера не составляет труда. Но приятные пуловеры могут быть чем-то большим, чем просто осенняя практичность: в сочетании со смелыми принтами и необычными силуэтами свитера могут стать настоящей находкой.

Более того, широкий выбор эффектных свитеров делает эти вещи подходящими для любого образа. Независимо от того, склоняется ли ваша повседневная эстетика к шикарному и минималистичному стокгольмскому стилю или к угрюмому винтажному образу "мрачной девушки", есть способ сделать эту тенденцию своей личной модной визитной карточкой..

Свитеры с насыщенными узорами

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"Уродливые" свитера больше не ограничиваются рождественскими вечеринками, и в этом году пуловеры с дикими узорами могут стать самым ярким осенним предметом гардероба. Эти привлекательные свитера, от ярких цветов и ярких принтов до контрастных текстильных обработок, излучают уверенность и наплевательское отношение буквально ко всему на свете. Более того, их можно продуманно стилизовать так, чтобы они воспринимались как высокая мода, а не как откровенно безвкусная вещь. Сделайте свои самые сумасшедшие свитера пригодными для любой осенней ситуации, сочетая их с однотонными вещами, такими как черные джинсы, коричневые шнурки или брюки цвета хаки.

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Если вы ищете эффектные свитера, которые олицетворяют уют осенней моды, текстура — ваш путь к теплому и домашнему образу. На выбор предлагается множество различных текстур и отделок, например, пушистый мохер, толстый трикотаж или игривые свитера с помпоном. Даже свободно сплетенные изделия, связанные крючком, можно использовать в своем осеннем гардеробе, чтобы добавить интригующие визуальные детали в ваши осенние ансамбли. Чтобы создать более резкий и структурированный образ, наденьте текстурированный свитер поверх рубашки с белым воротником, чтобы добавить свежий акцент на вырезе.

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Свитер кроп-топ

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Кроп-топы уже давно вошли в моду. Но осень предоставляет уникальную возможность стилизовать ваши укороченные топы за рамки простого, включая удобные для осени укороченные свитера. Сочетание крупного трикотажа и короткого края создает очень интересные силуэты. Его можно дополнить длинной курткой, чтобы защититься от осенней прохлады. Поэкспериментируйте со свитерами различной длины, которые подходят для вашего местного климата, помня, что вам не нужно переусердствовать: даже немного обнаженной кожи осенью может оказать большое визуальное воздействие. Попробуйте надеть свой любимый укороченный свитер с брюками с высокой посадкой или юбкой, чтобы свести к минимуму обнажение и сохранить кокетливый и шикарный вид обнаженного живота.

Свитер с графическим дизайном

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Весной и летом футболки с рисунком — это быстрый способ придать объем любому наряду. Достигните того же эффекта в осенние месяцы, выбрав вместо этого свитер с рисунком. От милых фруктов, сотканных в ярких основных оттенках, до осенних лесных узоров — вы можете найти графический трикотаж, который подчеркнет любое настроение и цветовую палитру.

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Придайте образу элегантный вид, надев под него рубашку с воротником, или придайте дерзкий, панковский вид, сочетая свитер с рисунком с кожаными аксессуарами и мотоциклетными ботинками.

Создайте контраст между различными принтами

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Любой эффектный свитер может стать эпицентром простого наряда, но чтобы поиграть с резко контрастирующими узорами, нужна по-настоящему смелая модница. Этой осенью проявите прихоть и талант, надев эффектный свитер с такими же яркими деталями и аксессуарами. Откажитесь от свода правил, комбинируя радужные градиенты, животные принты, пейсли, горошек, полосы, клетку и другие яркие узоры. Неожиданные сочетания мгновенно придадут вам авантюрный и свободолюбивый вид. Кроме того, мода – это самовыражение. Так что, пока это диковинное сочетание одежды вызывает у вас улыбку, это честная игра.

Проявите творческий подход к своим свитерам-жилетам

Свитера-жилеты переживают настоящий момент. Прекрасно вписываясь в такие стильные тенденции, как преппи-мода, деревенский стиль и эстетику темной академической среды, эти вещи доказали свою универсальность и предоставляют отличный выход для творчества с эффектными свитерами этой осенью. Поиграйте с яркими узорами и цветами, укороченными или мешковатыми силуэтами, а также потертой отделкой, чтобы придать вашему жилету уникальный вид. Поскольку жилеты-свитера составляют меньшую часть вашего ансамбля, чем объемный пуловер с длинными рукавами, они обеспечивают идеальную основу для создания эффектного, но сбалансированного образа.

Новый взгляд на тренд оверсайз

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Свитера оверсайз — не совсем новая мода, но вы можете вдохнуть в эту тенденцию новую жизнь, надев необычные вариации этих эффектных свитеров. Вместо того, чтобы выбирать типичные фасоны "крылья летучей мыши", свободную вязку косами или мешковатые дедушкины кардиганы, позвольте себе переосмыслить образ. Например, свитер в стиле регби с воротником и полоской придаст вашей осенней эстетике удивительно спортивный оттенок, а сильно потертый свитер может добавить атмосферу гранжа и раскрыть манящие оттенки кожи под вашим силуэтом оверсайз.

Добавьте интереса с помощью вырезов

Не все эффектные свитера должны быть кричащими и бросаться в глаза. Вместо этого введение негативного пространства может придать вашему следующему осеннему ансамблю мощную, но непринужденную элегантность. Топы с открытыми плечами, возможно, уже устарели, но сделанные со вкусом вырезы все равно могут превратить простой пуловер в нечто особенное и загадочное. Гладкий разрез под ключицами выглядит мягко кокетливо, если только он не зияет слишком широко. Или, если вы хотите чего-то менее ожидаемого, попробуйте эффектные свитера с необычным расположением вырезов, например, внутри локтя или вдоль позвоночника.

Окунитесь в максимализм с украшенным кардиганом

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Если фраза "делать максимум" точно описывает вашу любимую эстетику, украшенный кардиган поможет вам уловить максималистскую модную тенденцию этой осени. Независимо от того, выберете ли вы кардиган с воланной кружевной отделкой, обширной вышивкой или множеством страз, этот непростительно экстравагантный стиль создаст приятную атмосферу "невежественности".

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Чтобы создать образ, наденьте модный кардиган с простыми деталями, например, с белой майкой и классическими джинсами или джинсовой юбкой-макси.