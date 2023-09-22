Тренды осени 2023. Самые модные кардиганы и жакеты сезона

Спешим сообщить, что кардиган-водопад, которые несколько сезонов занимал лидирующие позиции, выглядит довольно устаревшим, но какая же существует альтернатива? Какие кардиганы вошли в моду осенью 2023 года?

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Прежде всего, носите то, что приносит вам удовольствие. Если кардиган-водопад с джинсами скинни приносят вам удовольствие, продолжайте его носить. Возможно, попробуйте этот же кардиган, только другого силуэта (попробуйте легкие драпированные широкие брюки для полного эффекта драпировки с головы до ног). Но если вы хотите приобрести новый кардиган актуального силуэта и стиля, есть три главных варианта. Рассказываем подробно о модных тенденциях на осень 2023 года.

В этом году мода переменчива, но главное — нужно носить то, что делает вас счастливым. Пожалуй, это самое правильное и модное, что вы можете сделать. Но, основываясь на том, что доступно в этом году от ритейлеров, можно озвучить ряд ключевых рекомендаций.

В течение нескольких лет нашими фаворитами были кардиганы в пол, длиной от бедра до колена и ниже. Большинство из них открыты спереди без пуговиц. Они все еще актуальны и по-прежнему полезны в качестве альтернативы плащу или тонкому пальто.

Фото: Getty Images

Аналогично этому, уже несколько сезонов актуальны кардиганы с открытой передней частью. Это более тяжелый, чем ранее упомянутый кардиган, и обычно он короче. Иногда такой вариант кардигана имеет накладные карманы, а иногда — пояс. Эти тенденции никуда не исчезнут; Это отличная альтернатива блейзеру, а также достаточно уютная, чтобы стать любимой домашней одеждой.

Также много лет были популярны свитера-блейзеры, и можно предположить, что они не исчезнут в ближайшее время. Блейзеры-свитеры, такие как свитер-блейзер для школьников соответствуют нашей допандемической моде в сочетании с джинсами скинни и брюками пикси, но также подходят для работы на дому или совсем уж непринужденной офисной атмосфере 2023 года.

Классический кардиган с декорированный воротником, не зря является классикой, но может оказаться устаревшим в 2023 году. Попробуйте носить его застегнутым, как рубашку; либо отдельно, либо же поверх майки, приталенной футболки или кофточки.

Версии этого кардигана 2023 года будут короче: от укороченных до уровня бедер. Если ваш кардиган длиннее, возможно, в этом году вы захотите попробовать другой стиль или длину. Вы увидите версию укороченного кардигана с v-образным вырезом, о котором поговорим дальше.

Все ваши "бабушкины" кардиганы по-прежнему в моде. Это свитера с v-образным вырезом длиной от середины бедра. Иногда они открыты спереди, иногда имеют пуговицы и два накладных кармана.

Какие кардиганы в моде в 2023 году?

Фото: LadyWomans

В этом году есть три ключевые тенденции кардиганов. Рассказываем об этих трендах осени 2023 и о том, как и с чем носить.

Укороченный кардиган с V-образным вырезом 2023

Можно с уверенностью сказать, что их вы увидите просто везде и в любой ценовой категории. Этот кардиган, по умолчанию, ключевой в 2023 году: более свободные брюки, джинсы и юбки-миди. Эта единица одежды рассчитана на достаточно высокий рост и дополняет более расслабленный силуэт низа, часто делает акцент на верхнюю часть изгиба бедер и ягодиц.

Укороченный кардиган 2023

Подойдет любой цвет, но, похоже, самой популярной была версия кремового, цвета слоновой кости или бежевого оттенков. Можно его носить как рубашку, поверх футболок с круглым вырезом, топов в бретонскую полоску с вырезом "лодочкой", а также заправленных рубашек и блузок на пуговицах спереди.

В зависимости от плотности вашего укороченного кардигана с v-образным вырезом вы можете носить его под пиджаками, для создания многослойных образов.

Кардиган-бойфренд 2023

Кардиган-бойфренд уже давно в моде, и был в моде раньше. Этот свитер, также известный как дедушкин кардиган, также имеет значительный вес, имеет V-образный вырез с полосой и пуговицы большего размера (обычно из рога или дерева, но иногда декоративные или того же цвета, что и cам кардиган). Благодаря дополнительным накладным карманам этот свитер имеет длину от середины бедра до середины голени, а также — прямой крой без тесьмы внизу.

Кардиган бойфренд 2023

Кардиган-жакет 2023 а-ля Chanel

В этом году вы увидите много жакетов, кардиганов и курток. Но жакет в стиле Chanel — основополагающий тренд осени 2023 года: Это вариант кардигана без воротника, длиной до талии или чуть ниже, иногда расстегнутый спереди, иногда двубортный, обычно с большими золотыми пуговицами в два ряда.

Кардиган в стиле Chanel Фото: Фото: Gettyimages

Но помимо кардиганов и жакетов в стиле Chanel вы заметите единицы одежды, имитирующие бомберы, мотокуртки и даже джинсовые куртки. Кардиганы достаточно фактурные, чтобы вместить молнии, большие пуговицы, воротники, манжеты на пуговицах и карманы.

Показ Chanel | Haute Couture Fall Winter 2023/2024 Фото: Getty

Это не пальто-свитера, и они не такие деликатные. Они укорочены до середины бедра, как жакет. Считайте их альтернативой блейзеру или джинсовой куртке в качестве третьего предмета одежды, который поможет объединить верх и низ или придаст изюминку платью.

Какие легкие кардиганы в моде в 2023 году?

В теплые месяцы или при проживании в более теплом климате кардиган нужен для временной прохлады или потому, что вы хотите получить больше уюта в своем образе.

Фото: WWD

Вы по-прежнему можете носить свои более легкие длинные кардиганы, дедушкины кардиганы, свитера-блейзеры и кардиганы с украшенным воротником. но вместо того, чтобы использовать черный, белый или бежевый цвета по умолчанию, рассмотрите возможность использования кардигана как способа добавить яркий цвет или индивидуальность в свой наряд.

Ранее Фокус писал о самых модных тренчах и плащах осени 2023 года.