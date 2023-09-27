Пирс Броснан трогательно поздравил жену с 60-летием (фото)

Пирс и Кили считаются одной из самых крепких и любящих пар Голливуда

70-летний ирландский актер и продюсер Пирс Броснан, который больше всего прославился ролью Джеймса Бонда в фильмах "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало" и "Умри, но не сейчас", трогательно поздравил свою жену Кили Шей с 60-летием. Он опубликовал пост в Instagram, где вспомнил их первую встречу в Кабо-Сан-Лукасе.

"Я был навсегда счастлив и благословлен сидеть там, когда однажды ранним утром ты зашла за угол в Кабо-Сан-Лукас", – подписал актер снимок, на котором обнимает жену за плечи перед огромным букетом роз.

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Пирс подарил жене букет из 60 роз Фото: Pierce Brosnan/Instagram

Пирс и Кили Шей Смит впервые встретились в Мексике в 1994 году. Девушка тогда работала телекорреспондентом. Позднее в интервью Кили признавалась, что при первой же встрече Пирс показался ей завораживающим, и добавила: "Он высокий, темноволосый, красивый — это меня сразу же и привлекло. А еще у него был озорной блеск в глазах. Я сразу же подумала: "Ух ты! Вау!"

Через несколько дней после знакомства у них состоялось первое свидание. Они проговорили до трех часов ночи под открытым небом и с тех пор больше надолго не расставались. По словам Пирса, где бы он ни был, всегда испытывал тоску по ней. Когда она находилась далеко, то он немедля покупал билеты, чтобы Кили была рядом с ним.

"Мы просто очень подходили друг другу", — уверен актер.

До встречи с Кили Шей Смит у Пирса Броснана были отношения и даже официальный брак с актрисой Кассандрой Харрис. Причем, как отметил Пирс позднее, он не думал о том, что проведет с этой женщиной аж целых 17 лет, и даже не пытался ухаживать за ней, а просто хотел наслаждаться ее красотой. В 1980 году они поженились, а спустя три года у них родился сын Шон. Кстати, актер усыновил сына и дочь Кассандры от предыдущих отношений.

В 1991 году его супруга скончалась от рака яичников. Ей было 43 года. Он признавался, что когда у любимого человека диагностируют столь серьезное заболевание, то у второй половинки кардинально меняется взгляд на жизнь, что произошло и с ним.

Кили не мешала Пирсу горевать по жене и поддерживала его, что еще больше покорило актера. Через три года после знакомства у них родился сын Дилан Томас, а спустя 4 года на свет появился Парис. Тогда же пара скрепила свои отношения узами брака.

"Я нашел идеал в лице Кили. Даже если бы мне пришлось искать его миллион лет, то я все равно бы нашел именно ее", – сказал Пирс.

В последние годи Кили не раз упрекали в том, что она сильно располнела и не подходит своему красавцу-супругу, однако сам Броснан совершенно не обращает внимания на такие слухи, а его жена выглядит счастливой и любимой.

Ранее Фокус писал, что Броснан в прошлом году стал дедушкой в четвертый раз.