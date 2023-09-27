Бородатая женщина рассказала, почему перестала брить волосы на лице (фото, видео)

По словам Хоси, подобная патология есть и у других женщин ее семьи.

42-летняя жительница Йоханнесбурга (Южная Африка) Хоси Нканьези Бутелези привлекает к себе внимание, где бы она не появилась. И хотя это женщину не радует, она уже смирилась с тем, что вслед ей оглядываются. Все дело в том, что она страдает гирсутизмом. Это – чрезмерный рост волос у женщин по мужскому типу, возникающий из-за нарушения гормонального фона в организме, пишет Daily Mail. Именно этому у Хоси есть густая черная борода, из-за чего в свое время она перенесла немало насмешек, пока не научилась принимать себя и свою особенность.

Впервые неладное она заподозрила еще в подростковом возрасте. Девушка сначала не придала этому значения, поскольку у других женщин в ее семье было то же.

"Я выросла, привыкшая к тому, что волосатых женщин, таких как мои тети, считали благословенными, сильными и строгими, поэтому я решила, что это что-то, что я унаследовала. Поэтому я никогда не обращалась к врачу по поводу волос на теле, у меня не было никаких физических проблем. Но когда я наконец посетила своего терапевта, он предложил провести гормональные тесты на фертильность и синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Однако оба они оказались отрицательными. Я могла бы иметь детей, если бы захотела, и не было необходимости в гормональном лечении, все казалось хорошо", – говорит она.

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Поначалу Хоси брила бороду

В конце концов она все же решила обратиться за советом к профессионалу, однако врачи оказались в тупике. Они предположли, что у Хоси может быть гирсутизм.

Женщина отметила, что никогда раньше не слышала об этом заболевании, но, поскольку это звучало серьезно, африканка решила начать бриться, несмотря на то, что родные отговаривали ее:

"Я помню, как говорила об этом с членами моей семьи, которые предупредили меня, что бритье приведет к еще большему росту волос, но я думала, что это всего лишь миф. Кроме того, характер моей работы требовал от меня презентабельного вида, поэтому я начала бриться еженедельно. Но чем больше я брилась, тем больше волосы росли. Затем я попробовала сделать депиляцию воском, но это оказалось дорого и болезненно".

Тогда женщина решила пройти процедуру лазерной эпиляции. Это подействовало на какое-то время, но вскоре волосы начали расти еще более активно.

"После 10 сеансов волосы стали тоньше, а кожа стала гладкой. Я была убеждена, что это сработало. Однако, когда я прекратила бритье на год, волосы начали снова расти, и мне пришлось вернуться к бритью"..

С тех пор она решила принять свою внешность, полюбить себя и стала в соцсетях публиковать свои натуральные снимки и видео.

"Я перестала бриться и вместо этого начала любить себя. Я узнала, что принятие себя — важнейший аспект заботы о себе. Это основа нашей уверенности и самоуважения. Мне пришлось помнить, что красота бывает разных форм, размеров и форм, и я оставляю волосы на теле в уравнение красоты", – объяснила Хоси.

Поначалу от троллей, которые писали оскорбления, не было отбоя, и в своих репликах они иногда заходили слишком далеко.

"Люди реагировали на мою бороду шоком, восхищением, отвращением и неодобрением, но я активно работаю над тем, чтобы отучиться от необходимости внешнего одобрения", – отмечает Хоси.

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