Шер с младшим на 40 лет бойфрендом посетила показ Balmain

Пара, которая рассталась в мае, уже в сентябре снова воссоединилась.

77-летняя американская певица Шер появилась на показе женской коллекции Balmain сезона весна/лето 2024 в рамках Недели моды в Париже вместе со своим 37-летним бойфрендом Александром Эдвардсом, несмотря на то, что раньше многие СМИ писали о разрыве пары сообщает Daily Mail.

Для выхода в свет артистка надела черный топ с глубоким вырезом и пару таких же брюк. Сверху звезда накинула белый пиджак с черной вышивкой, а вокруг ее пояса был завязан большой белый платок с вышивкой. Волосы она оставила распущенными, а завершал образ легкий макияж.

Шер появилась на показе в черно-белом ансамбле Фото: Getty

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Александр выглядел щеголевато в черном костюме и подходящих туфлях, которые он сочетал с белоснежной рубашкой.

Пара сидела в первом ряду и была в отличном настроении.

После разговоров о расставании в мае этого года они появились снова в начале этого месяца, когда они ужинали вместе в ресторане Funke в Беверли-Хиллз.

Сейчас имя Шер снова на слуху из-за скандала вокруг того, что 30 ноября 2022 года она наняла четырех мужчин, чтобы они похитили ее проблемного 47-летнего сына Элайджу Блю Оллмана из нью-йоркского отеля. Мужчина как раз собирался помириться со своей женой в годовщину их свадьбы, как утверждают судебные документы. Обвинение зафиксировано в бумагах, предоставленных 5 декабря 2022 года женой Оллмана Мари Кинг, с которой он подал на развод в 2021 году

По словам невестки Шер, артистка очень переживала за здоровье сына

Кинг, профессионально известная как Куини, сказала, что во время инцидента они провели вместе "12 дней наедине с 18 по 30 ноября в Нью-Йорке, работая над своим браком".

Согласно документам, она также утверждала, что "один из четырех мужчин, которые похитили Оллмана" сказал ей, что их наняла Шер.

"В настоящее время мне ничего не известно о самочувствии и местонахождении моего мужа. Я очень обеспокоена и волнуюсь за него", — говорила тогда Мари.

Последние шесть месяцев Элайджа жил в знаменитом отеле Chateau Marmont и выглядел неважно. Сейчас он, как предполагается, находится в реабилитационном центре в Пасадене, штат Калифорния, после того, как потерял сознание на тротуаре, ведущем ко входу в отель.

"Сначала он выглядел так, будто был мертв, но на самом деле он потерял сознание. Сотрудники подобрали его и отвели внутрь", – рассказал очевидец.

Шер в съемке ролика для Balmain

Ранее Фокус писал, как Фокус писал о том, как 77-летняя Шер воспринимает свой возраст.