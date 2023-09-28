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Полнолуние в Овне 29 сентября 2023 года: что нельзя делать

Наталья Гулий
Фото: Getty

Полнолуние в Овне произойдет уже завтра, 29 сентября 2023 года, в 12:58 по киевскому времени.

Полнолуние в Овне может стать периодом перемен и новых начинаний для многих людей. Астролога Анжела Перл рассказала, что сулит нам полнолуние 29 сентября, а также что можно и нельзя делать в этот период.

Что сулит нам полнолуние в Овне?

Полнолуние в Овне может принести перемены в вашу жизнь, но для этого нужно не лениться, выходить из зоны комфорта и действовать. Овен не любит спешки и суеты, будьте рассудительны и уверенны в себе. Также это полнолуние может проверять на прочность ваши отношения, очень пригодится умение идти на компромисс и проявлять терпимость.

Что можно делать в полнолуние:

  • делать генеральную уборку, избавляться от ненужных вещей;
  • мириться;
  • медитировать;
  • ухаживать за телом, начать похудение;
  • заниматься благотворительностью.

Чего нельзя делать на полнолуние:

  • конфликтовать, ссориться, реагировать на провокации;
  • начинать новые дела, проекты, планировать будущее;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • брать деньги в долг, оформлять кредиты;
  • покупать недвижимость, автомобили;
  • поддаваться печали и негативным мыслям;
  • употреблять алкоголь, тяжелую пищу.