Стиль жизни
Полнолуние в Овне 29 сентября 2023 года: что нельзя делать
Наталья Гулий
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Полнолуние в Овне произойдет уже завтра, 29 сентября 2023 года, в 12:58 по киевскому времени.
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Полнолуние в Овне может стать периодом перемен и новых начинаний для многих людей. Астролога Анжела Перл рассказала, что сулит нам полнолуние 29 сентября, а также что можно и нельзя делать в этот период.
Что сулит нам полнолуние в Овне?
Полнолуние в Овне может принести перемены в вашу жизнь, но для этого нужно не лениться, выходить из зоны комфорта и действовать. Овен не любит спешки и суеты, будьте рассудительны и уверенны в себе. Также это полнолуние может проверять на прочность ваши отношения, очень пригодится умение идти на компромисс и проявлять терпимость.
Что можно делать в полнолуние:
- делать генеральную уборку, избавляться от ненужных вещей;
- мириться;
- медитировать;
- ухаживать за телом, начать похудение;
- заниматься благотворительностью.
Чего нельзя делать на полнолуние:
- конфликтовать, ссориться, реагировать на провокации;
- начинать новые дела, проекты, планировать будущее;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- брать деньги в долг, оформлять кредиты;
- покупать недвижимость, автомобили;
- поддаваться печали и негативным мыслям;
- употреблять алкоголь, тяжелую пищу.