Полнолуние в Овне 29 сентября 2023 года: что нельзя делать

Полнолуние в Овне произойдет уже завтра, 29 сентября 2023 года, в 12:58 по киевскому времени.

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Полнолуние в Овне может стать периодом перемен и новых начинаний для многих людей. Астролога Анжела Перл рассказала, что сулит нам полнолуние 29 сентября, а также что можно и нельзя делать в этот период.

Что сулит нам полнолуние в Овне?

Полнолуние в Овне может принести перемены в вашу жизнь, но для этого нужно не лениться, выходить из зоны комфорта и действовать. Овен не любит спешки и суеты, будьте рассудительны и уверенны в себе. Также это полнолуние может проверять на прочность ваши отношения, очень пригодится умение идти на компромисс и проявлять терпимость.

Что можно делать в полнолуние:

делать генеральную уборку, избавляться от ненужных вещей;

мириться;

медитировать;

ухаживать за телом, начать похудение;

заниматься благотворительностью.

Чего нельзя делать на полнолуние: