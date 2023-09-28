Стиль життя
Повний місяць в Овні 29 вересня 2023 року: чого не можна робити
Наталія Гулій
1912
Повня в Овні відбудеться вже завтра, 29 вересня 2023 року, о 12:58 за київським часом.
Related video
Повня в Овні може стати періодом змін і нових починань для багатьох людей. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам повня 29 вересня, а також що можна та чого не можна робити в цей період.
Що обіцяє нам повня в Овні?
Повня в Овні може принести зміни у ваше життя, але для цього потрібно не лінуватися, виходити із зони комфорту й діяти. Овен не любить поспіху та метушні, будьте розважливі та впевнені в собі. Також цей повний місяць може перевіряти на міцність ваші стосунки, дуже знадобиться вміння йти на компроміс і проявляти терпимість.
Що можна робити в повню:
- робити генеральне прибирання, позбуватися непотрібних речей;
- миритися;
- медитувати;
- доглядати за тілом, почати схуднення;
- займатися благодійністю.
Чого не можна робити на повню:
- конфліктувати, сваритися, реагувати на провокації;
- починати нові справи, проєкти, планувати майбутнє;
- займатися важкою фізичною працею;
- брати гроші в борг, оформляти кредити;
- купувати нерухомість, автомобілі;
- піддаватися смутку та негативним думкам;
- вживати алкоголь, важку їжу.