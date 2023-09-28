Кому из знаков Зодиака стоит быть осторожнее в Полнолуние 29 сентября 2023 года

Полнолуние в Овне, которое наступит уже завтра, 29 сентября 2023 года, повлияет на многие знаки Зодиака, но некоторых из них "зацепит" больше всех.

Астролог Анжела Перл предупреждает, что первое осенне полнолуние больше всех повлияет на Овнов, Раков и Львов.

Овен

Овнам следует быть осторожнее во время предстоящего Полнолуния, так как их страсть и энергия могут выйти из-под контроля, приводя к конфликтам и непредсказуемым решениям. Постарайтесь направить свою энергию в положительное русло и не действуйте спонтанно, чтобы избежать нежелательных последствий.

Рак

Ракам с их чувствительным и эмоциональным характером важно быть осторожнее в период первого осеннего Полнолуния, так как они могут быть особенно уязвимыми для эмоциональных колебаний и напряжения в отношениях. Старайтесь поддерживать эмоциональное равновесие, общаться открыто с близкими и уделять внимание своему внутреннему состоянию.

Лев

Львам следует проявлять осторожность во время этого Полнолуния, так как они могут быть склонными к вспышкам гордыни и самолюбия. Попробуйте сдерживать свое эго и не вступать в конфликты из-за слишком высоких ожиданий к себе и окружающим. Вместо этого, постарайтесь проявить терпимость и сотрудничество с другими.

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