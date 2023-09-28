Шарлиз Терон в платье-сетке с бисером появилась на показе Dior

Если вы не в курсе событий месяца моды, Шарлиз Терон находится в очень стильном туре по Парижу, и можно с уверенностью сказать, что ее звездный образ не показывает никаких признаков замедления.

48-летняя американская актриса Шарлиз Терон, придя на фотосессию Dior в полностью расшитой бисером макси-юбке, позже подняла ставку в еще более потрясающем ансамбле для показа модного дома на Неделе моды весна-лето 2024 в Париже. Об этом пишет InStyle.

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По этому случаю Терон надела совершенно прозрачное, украшенное бисером платье от модного дома, под которым не было ничего, кроме крошечного кремового бралетта и соответствующей мини-юбки. Актриса также поддержала эстетику, выбрав пару гладиаторских сандалий до колена из металлизированного золота. Серьги-капли с жемчугом и черный клатч завершили ее неоклассический образ.

Ранее в тот же день Шарлиз придерживалась той же темы из бисера на фотоколле лейбла, но на этот раз она неожиданно соединила свою кольчужную максимальную юбку с белоснежной рубашкой на пуговицах. Она надела скользящее изделие поверх черного нижнего белья и дополнила аксессуарами: черным клатчем, сандалиями в тон и золотыми кольцами с надписью "Dior".

Также Фокус писал, что Шарлиз Терон в жемчужном топе отправилась на открытие бутика Breitling.