67-летняя Ким Кэтролл вышла в свет в костюме из эко-кожи (фото)

Актриса пришла на шоу ОЛивье Рустена со своим возлюбленным Расселом Томасом.

67-летняя Ким Кэтролл, англоканадская актриса, наиболее известная по роли Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе", продолжает вести активную светскую жизнь. Звезда посетила показ Balmain во время Недели моды в Париже, придя на шоу со своим 53-летним бойфрендом Расселом Томасом, пишет Daily Mail.

На Ким был черный костюм из искусственной кожи с принтом под крокодила, состоящий из двубортного жакета с подплечниками и золотыми пуговицами и юбки миди. Она дополнила образ парой черных лакированных туфель.

Важно Ким Кэтролл прокомментировала свое возвращение к роли Саманты Джонс

Рассел выглядел элегантно в черном костюме, который он сочетал с классической белой рубашкой.

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Пара, а они вместе уже шесть лет, уютно устроилась в первом ряду.

Кэтролл выглядела так же уверенно, как ее знаменитая героиня из сериала Фото: Getty

Ранее Ким признавалась, что она очень благодарна судьбе за Рассела. Они познакомились в 2016 году после того, как Кэтролл записала эссе о бессоннице для программы "Женский час" BBC Radio 4. После этого она связалась с Расселом, и пара поддерживала связь. Позже он прилетел в Канаду, где живет актриса, чтобы навестить ее.

По словам знаменитости, все ее предыдущие отношения всегда были "инстинктивными", но с Расселом они развивались "действительно постепенно":

"Наши жизни были такими отдельными и такими разными. Наша с ним жизнь хорошая, и я очень благодарна за это".

Пандемия коронавируса стала для них испытанием, но вместе с тем и накрепко связала их. С тех пор они стали неразлучны, перемещаясь между Нью-Йорком, Канадой и Лондоном.

Что касается своего старения, что если раньше она была категорически против всяких подтяжек и процедур, то сейчас ситуация изменилась.

"Мне сейчас за 60, и я борюсь со старением всеми возможными способами. Сейчас существует множество других альтернатив, методов лечения, которые стимулируют ваше тело бороться со старением. Но да, если у вас есть деньги и, что более важно, правильный хирург. Это невозможно переоценить. Ты хочешь выглядеть хорошо! Это не просто тщеславие. Я играю женщину определенного типа, которая выглядит определенным образом. И профессионально я забочусь о себе", – подчеркнула Ким.

До отношений с Расселом Кэтролл была замужем за Ларри Дэвисом, с которым развелась в 1979 году. Ее вторым мужем стал Андре Дж. Лайсон, и этот брак завершился разводом в 1989-м. Третий и последний брак звезды с Марком Левинсоном длился с 1998 по 2004 год.

Ранее Фокус писал, что сколько получит Ким Кэтролл за возвращение в сиквел сериала "Секс в большом городе".