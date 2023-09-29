Партнер Меган Маркл по сериалу "Форс-мажоры" опубликовал ее уникальные снимки

Позже Патрик Дж. Адамс извинился, что опубликовал снимки во время забастовки актеров и, судя по всему, удалил свой аккаунт в Instagram.

Партнер Меган Маркл по сериалу "Форс-мажоры" Патрик Дж. Адамс поделился новыми снимками в Instagram, опубликовав фотографии со съемочной площадки, которые ранее не публиковались. Фанаты начали гадать, не означает ли, что герцогиня Сассекская хочет вернуться на экраны, но Адамс не дал объяснений, вскоре извинился, что разместил снимки на фоне продолжающейся забастовки актеров и, вероятно вообще удалил свой аккаунт. Об этом пишет People.

В сериале "Форс-мажоры" рассказывается история Майка Росса, которого и играет Патрик, работающего в престижной юридической фирме. Он влюбляется в помощницу юриста Рэйчел Зейн, которую играет Меган Маркл.

Меган Маркл на съемочной площадке "Форс-мажоров" Фото: Patrick J. Adams/Instagram

Патрик поделился очередной коллекцией изображений своих коллег, в том числе несколькими снимками, на которых изображена гламурная Меган за кулисами их популярного телешоу. И отметил, что скучает по своим коллегам.

Меган Маркл на съемочной площадке "Форс-мажоров" Фото: Patrick J. Adams/Instagram

Поклонники были рады увидеть изображения, и многие восприняли это сообщение как явный намек на то, что сериал может вернуться на экраны.

Патрик и раньше делился изображениями Меган на своих страницах в социальных сетях, но эти снимки ранее он не показывал.

Один из комментаторов написал: "Я убежден, что "Форс-мажоры" возвращаются, потому что это не может быть просто ностальгия".

Однако после Патрик Дж. Адамс извинился за то, что поделился серией ранее не публиковавшихся фотографий герцогини со съемочной площадки. Он утверждает, что это "отвлекло" от забастовки актеров, и назвал это "досадной ошибкой".

Меган Маркл на съемочной площадке "Форс-мажоров" Фото: Patrick J. Adams/Instagram

Теперь 42-летний актер заявил, что удалил их потому, что считал это неуместным на фоне битвы SAG-AFTRA с Альянсом кинопродюсеров.

"За последние несколько дней я по глупости и бездумно позволил себе путешествие по воспоминаниям, чтобы отвлечься от очень реальной и продолжающейся борьбы, которую каждый в @sagaftra продолжает вести в своих усилиях за наше членство, реалистичную компенсацию и защиту в 21 веке. Это была досадная ошибка, о которой я глубоко сожалею", — заявил Патрик.

Меган Маркл играла роль помощницы юриста Рэйчел Зейн в сериале "Форс-мажоры" с 2010 года, пока ее последний эпизод не вышел в эфир в апреле 2018 года, за месяц до ее свадьбы с принцем Гарри.

Официальная версия о том, почему шоу было закрыто, неясна, но после ухода Меган сериал потерял зрителей.

После ухода из шоу Меган сохранила дружеские отношения со своими бывшими коллегами по фильму — Габриэлем Махтом, Эбигейл Спенсер, Сарой Рафферти и Патриком, — которые присутствовали на ее свадьбе с принцем Гарри.

Однако в октябре 2020 года Патрик Дж. Адамс заявил, что потерял связь с герцогиней.

Он сказал Radio Times: "Откровенно говоря, я думаю, что напуган. Я не сомневаюсь, что могу взять трубку и позвонить ей в любой момент, но не знаю, что бы я сказал. Мы разговаривали и переписывались пару раз, но жизнь Меган невероятно насыщена, и она много путешествует".

Напомним, недавно Меган Маркл и принц Гарри посетили благотворительный вечер Кевина Костнера.