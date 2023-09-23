Меган Маркл и принц Гарри посетили благотворительный вечер Кевина Костнера (фото)

Благотворительное мероприятие состоялось, чтобы собрать средства для служб экстренного реагирования.

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Меган Маркл и принц Гарри были среди громких имен, которые присоединились к 68-летнему американскому актеру Кевину Костнеру на благотворительном мероприятии One805 по сбору средств в Санта-Барбаре, Калифорния. Об этом пишет People.

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Сбор средств, который был проведен в поддержку сообщества служб экстренного реагирования, состоялся в поместье Костнера на берегу океана в Саммерленде. Его бывшую супругу, 49-летнюю Кристин Баумгартнер не видели на фотографиях мероприятия, хотя ее имя указано рядом с именем Кевина в качестве организатора сбора средств на веб-сайте благотворительной организации.

One805 предоставляет финансовую помощь и поддержку психического здоровья лицам, оказывающим первую помощь. Кевин, который также является амбассадором организации, появился на сцене вместе с герцогом и герцогиней Сассекскими, когда они вручали ему награду за сбор средств.

Меган предпочла изысканный образ, надев твидовый кейп от Сarolina Herrera, черные брюки и туфли Manolo Blahnik. Тем временем Гарри был одет в черную рубашку, брюки и черный жакет. По прибытии герцог и герцогиня, которые только что вернулись с выступления на Играх Непокоренных в Германии, были замечены за кулисами, болтающими с Костнером, его VIP-гостями, а также старшими должностными лицами полиции и пожарной службы.

Ранее Фокус писал, что парамедик Юлия "Тайра" Паевская поделилась впечатлениями от знакомства с принцем Гарри и Меган Маркл.