Меган Маркл і принц Гаррі відвідали благодійний вечір Кевіна Костнера (фото)

Благодійний захід відбувся, щоб зібрати кошти для служб екстреного реагування.

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Меган Маркл і принц Гаррі були серед гучних імен, які приєдналися до 68-річного американського актора Кевіна Костнера на благодійному заході One805 зі збору коштів у Санта-Барбарі, Каліфорнія. Про це пише People.

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Збір коштів, який було проведено на підтримку спільноти служб екстреного реагування, відбувся в маєтку Костнера на березі океану в Саммерленді. Його колишню дружину, 49-річну Крістін Баумгартнер, не бачили на фотографіях заходу, хоча її ім'я зазначено поруч з ім'ям Кевіна як організатора збору коштів на веб-сайті благодійної організації.

One805 надає фінансову допомогу та підтримку психічного здоров'я особам, які надають першу допомогу. Кевін, який також є амбасадором організації, з'явився на сцені разом із герцогом і герцогинею Сассекськими, коли вони вручали йому нагороду за збір коштів.

Меган віддала перевагу вишуканому образу, одягнувши твідовий кейп від Сarolina Herrera, чорні штани і туфлі Manolo Blahnik. Тим часом Гаррі був одягнений у чорну сорочку, штани і чорний жакет. Після прибуття герцога і герцогиню, які щойно повернулися з виступу на Іграх Нескорених у Німеччині, помітили за лаштунками, коли вони розмовляли з Костнером, його VIP-гостями, а також старшими посадовими особами поліції і пожежної служби.

Раніше Фокус писав, що парамедик Юлія "Тайра" Паєвська поділилася враженнями від знайомства з принцом Гаррі та Меган Маркл.