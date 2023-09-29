Илона Гвоздева показала подросшую дочь (фото)

Илона и ее дочь Валерия – настоящие подружки, несмотря на разницу в возрасте.

35-летняя украинская танцовщица, хореограф, педагог и победительница "Танцев со звездами-2018" Илона Гвоздева поделилась в Instagram серией фотографий, на которых показала свою восьмилетнюю дочь Рию. Полное имя девочки Валерия, и родители предпочитают называть ее либо так, либо Рия, поскольку на Леру девочка не реагирует. Об этом когда-то рассказывала сама Илона.

На опубликованных снимках мама и дочь позируют на террасе ресторана. Они по очереди фотографируют друг дружку и делают совместное селфи.

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"Обожаю тебя моя @khomyachyk.riya. Тебе 8 , мне 35, но нам всегда есть о чем поговорить, снимать Tik-Tok, интересно вдвоем ходить на shopping, делать друг другу make up и нервировать папу", – подписала пост Гвоздева.

Отцом девочки является муж танцовщицы, бизнесмен Иван Хомячук, с которым Илона уже много лет вместе. 14 августа звезда опубликовала пост, посвященный девятой годовщине брака и 14-ой годовщине отношений, показав кадры со своей свадьбы. О супруге она отзывается с неподдельной любовью и нежностью.

"Много всего было за эти годы, и единственное, что остается неизменным, – это наш огонек 🔥 любви, порой он пылает бешеным огнем, порой тлеет тихонько, но все равно горит и греет нас! Люблю тебя и желаю нам дожить до тех лет, когда мы будем сидеть вдвоем, держа друг друга за руку, на нашей летней террасе, смотреть как садится солнце, а позади нас наши дети и внуки! Ты мое сокровище и все остальное неважно!" – написала она.

Кроме дочери, у супругов подрастает сын Доминик, которому в октябре исполнится три года.

Ранее Фокус писал о том, что Гвоздева сообщила о своем намерении увеличить грудь.