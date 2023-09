Диетологи назвали 5 самых полезных видов мяса и рыбы для вашего здоровья

Белок является строительным материалом для наших клеток, поэтому достаточное его употребление является ключевым моментом. Диетологи назвали 5 самых полезных видов мяса и рыбы, которые помогут вам получить необходимые питательные вещества.

Если вы хотите нарастить мышечную массу, сохранить мышцы при похудении или просто поддержать свое здоровье, увеличьте ежедневное потребление белка. Хотя рекомендуемая суточная норма (RDA) белка составляет всего 0,8 грамма на килограмм массы тела, большинство исследований и экспертов сходятся во мнении, что большинству людей полезно употреблять около 1,2 грамма на килограмм веса тела, особенно для предотвращения потери мышечной массы. Об этом пишет Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Несмотря на то, что вы можете легко получить белок из растительных источников, белки животного происхождения считаются белками более высокого качества, поскольку они включают все 9 незаменимых аминокислот и легче перевариваются и усваиваются. Существует два разных типа животного белка: мясной и немясной. Из мясных это может быть говядина, рыба, свинина или птица, а немясными продуктами являются любые побочные продукты животного происхождения, такие как молочные продукты и яйца.

Если вы хотите легко увеличить потребление белка, диетологи рекомендуют добавлять в свой рацион эти полезные животные белки.

Свиная корейка

Фото: Freepik

Свиная корейка является отличным источником витаминов группы B, включая тиамин, ниацин, витамин B6 и витамин B12. Витамины группы В необходимы для производства энергии и участвуют в различных процессах организма: от синтеза ДНК до производства нейротрансмиттеров. Поскольку витамины группы B водорастворимы и их необходимо пополнять ежедневно, важно регулярно включать в свой рацион хорошие источники, в том числе свиную корейку, темную листовую зелень и молочные продукты.

Всего 100 г вареной свиной корейки содержат 22 грамма белка и всего 2,4 грамма насыщенных жиров.

Лосось

Фото: pexels.com

Лосось, консервированный, копченый или запеченный, является универсальным и полезным животным белком. "Лосось — это не просто замечательный источник белка, он также богат омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для здоровья сердца и даже предотвращения депрессии", — говорит дипломированный диетолог Дженна Вольпе.

Одна порция дикого атлантического лосося весом 100 г содержит 7 граммов жира, большая часть которого состоит из полезных для сердца жирных кислот омега-3, которые, как показали исследования, оказывают противовоспалительное действие и полезны для кожи и суставов.

Постный говяжий фарш

Фото: Freepik

В то время как красное мясо может содержать нездоровое количество насыщенных жиров, очень постный говяжий фарш содержит белки, витамины и минералы, которые есть в говядине с низким содержанием жира. Это доступный и экономичный вариант, который можно использовать во всем: от тушеных блюд до гамбургеров. Очень постный говяжий фарш на 90 % состоит из постного мяса и лишь на 10 % или даже меньше, из жира.

"Говядина содержит некоторые ключевые питательные вещества для различных функций организма, иммунной поддержки и энергетического обмена, такие как железо, цинк, витамины группы B, такие, как B12, ниацин и селен", — говорит Эмбер Трехо. Всего одна порция говяжьего фарша весом 100 г содержит 22 грамма белка, 12% дневной нормы железа и 50% дневной нормы цинка.

Сардины

Фото: Freepik

Да, рыбные консервы тоже полезны. "Сардины богаты необходимыми питательными веществами, такими как белок, витамин B12, витамин D, кальций и минералы", — говорит Ван На Чун, магистр здравоохранения, доктор медицинских наук.

Одна банка сардин содержит 22,6 грамма качественного белка, а также 27% дневной нормы кальция. Эти питательные вещества необходимы для крепких костей и здоровой кожи. Кроме этого сардины богаты жирными кислотами омега-3, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить функцию кровеносных сосудов, добавляет Чун.

Треска

Фото: Freepik

Если вам не нравится рыбный вкус лосося или сардин, треска — отличный выбор рыбы с высоким содержанием белка, мягким вкусом и простым и способами приготовления. Менее 1 грамма жира, всего 90 калорий и 19 граммов белка на порцию в 100-150 г — это здоровый и невероятно полезный для вашего здоровья ужин.

Напомним, 12 продуктов, в которых содержится больше всего коллагена.

Ранее Фокус писал о том, какие продукты нужно есть на завтрак, чтобы не стареть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.