Как День защитника и защитницы Украины связан с Покровой Пресвятой Богородицы: история праздника

1 октября в Украине отмечают сразу несколько праздников — День защитника и защитницы Украины, Покрову Пресвятой Богородицы и День казачества. Все они символически связанны между собой.

Новая дата для Покровы Пресвятой Богородицы и Дня защитника и защитницы Украины

До 2023 года большой церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, а также День защитника и защитницы Украины отмечали 14 октября, но в связи с переходом Православной церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь, теперь мы ежегодно будем праздновать его 1 октября.

Почему даты праздников совпадают?

День защитника и защитницы Украины совпадает с Покровом Пресвятой Богородицы не случайно. Более того, с этими праздниками связан еще один — День казачества. Последний в 1999 году был символически назначен на 14 октября — на Покрову, которая была оберегом для украинских казаков. По церковному преданию, в этот день в 910 году войско Аскольда осадило город Константинополь. Горожане в отчаянии стали просить Богородицу о защите. Дева Мария услышала христиан и явилась над городом, укрыв людей своим покровом, что сделало их невидимыми для врага.

Поэтому украинские казаки считали Богородицу покровительницей и защитницей от захватчика, в каждом казацком шалаше была икона Девы Марии, также Святую изображали на хоругвях, под которыми шли воевать.

Казаки боролись против захватчиков за украинскую государственность, что подобно тому, как современные украинские защитники и защитницы с 2014 года борются с российским врагом. Так 14 октября 2014 года указом Президента Украины День защитника и защитницы Украины символически назначили на День казачества и Покрову Пресвятой Богородицы.

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