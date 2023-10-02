"Париться из-за возраста у меня нет времени": Андрею Данилко исполняется 50 (фото)

Украинский артист, известный своим ярким сценическим образом VERKA SERDUCHKA, Андрей Данилко отмечает юбилей. Он говорит, что любит подурачиться и после 50-ти ничего не изменится.

Украинский артист Андрей Данилко 2 октября отмечает юбилей, ему исполняется 50 лет. После туров в Европе и Америке сейчас он находится в Украине. Артист говорит, что, несмотря на возраст, чувствует себя студентом. У него много планов и творческих идей, а на цифры в паспорте он не обращает внимания, сообщает NV.

"Для меня все эти паспортные цифры не имеют никакого значения. Важны только внутренние ощущения, а в душе я до сих пор чувствую себя студентом. Любим с Инной подурачиться и посмеяться друг над другом. И после 50-ти ничего не изменится. У меня куча дел и планов, творческих и не только, поэтому париться из-за возраста у меня нет времени", — делится Данилко.

Андрей Данилко и Инна Белоконь Фото: instagram/v_serduchka

Одним из первых артиста с днем рождения поздравил украинский продюсер Юрий Никитин. На своей странице в Instgaram он опубликовал серию архивных снимков. Он сотрудничают с Данилко уже 26 лет. Никитин сообщил, что подарил своему другу новый телевизор, потому что знает о его увлечении редкими фильмами.

"За 26 лет вместе я хорошо знаю о твоей страсти к просмотру редких фильмов и решил подарить тебе уникальное устройство — "телевизор, знающий все фильмы на свете" meta smart TV Gazer. Его, кстати, разработали украинцы, что вызывает особую гордость и придает ценности… Мне очень повезло дружить и работать с таким великим человеком, как ты. Люблю тебя, мой учитель. Будь счастлив!", — написал Юрий Никитин.

Что известно об Андрее Данилко

Андрей Михайлович Данилко — украинский актер, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Родился 2 октября 1973 года в Полтаве, народный артист Украины (2008). С 2016 года — член жюри и наставник талант-шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. Также с 2016 года — постоянный член жюри музыкального конкурса "Евровидение. Национальный отбор". Наиболее известен как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка.

Участие в "Евровидении"

9 марта 2007 года по итогам национального отбора стало известно, что Андрей Данилко, в образе Верки Сердючки, станет представителем Украины на конкурсе. 2 мая на финале конкурса он занял второе место, набрав 235 баллов.

Участие в "Евровидении", по словам артиста, стало для него не только профессиональным и личным вызовом, но и глобальной точкой отсчета, открыв новый этап в творчестве артиста. В интервью он признался: "Евровидение" дало лично мне очень много, у меня полностью изменились приоритеты. Моя жизнь разделилась на "до" и "после" "Евровидения".

Напомним, 21 сентября Камалия показала, как прошел день рождения дочерей. Мирабелла и Арабелла отпраздновали свой первый юбилей.

Также Фокус писал о дне рождения Мохаммада Захура.