Камалия показала, как прошел день рождения дочерей (фото)

Мирабелла и Арабелла отпраздновали свой первый юбилей.

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46-летняя украинская певица Камалия показала новые фото с дня рождения дочерей. Праздничные кадры артистка опубликовала в Instagram.

6 сентября 2023 года Мирабелла и Арабелла, дочери Камалии и пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, отпраздновали свой первый юбилей — 10-й день рождения. А накануне звезда сцены показала еще несколько снимков с праздничного дня.

"Смотрю на фотографии с дня рождения дочерей и плачу😢 Как же я за ними соскучилась! Мои милые, такие уже взрослые девочки❤️", — обратилась к наследницам украинская знаменитость.

На фото именинницы позировали с родителями на фоне фотозоны в сине-желтых тонах. А также Камалия показала праздничный розовый торт с коронами.

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Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми

"Мира и добра всем, всего наилучшего Вам", "Очень красивые девочки", "Хорошая семья. Будьте счастливы и мира нашей Украине", — присоединяются к поздравлениям подписчики певицы.

Отметим, что Камалия и Мохаммад Захур после 20 лет брака весной 2023 года объявили о разводе. Они воспитывают двух общих детей, поэтому довольно много времени проводят вместе.

Камалия и Мохаммад Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

Напомним, Камалия поделилась архивным видео, на котором пела с итальянским певцом Тото Кутуньо, который ушел из жизни в августе 2023.

Также Фокус писал о дне рождения Мохаммада Захура.