Сэм Асгари впервые вышел в свет без Бритни Спирс

Модель и начинающая модель появился на красной дорожке Daytime Beauty Awards в Лос-Анджелесе.

Завидный жених Сэм Асгари после развода с Бритни Спирс, вернулся к светской жизни и стал появляться на мероприятиях. До сих пор точно неизвестно, почему Бритни и Сэм приняли решение развестись, после того, как он был рядом с ней и поддерживал ее. По слухам, причина в изменах Бритни. Но сейчас Сэм, который недавно снялся в популярном сериале "Спецназ: Львица", снова стал выходить в свет. Об этом пишет Daily Mail.

Пятая ежегодная церемония вручения премии Daytime Beauty Awards, основанная генеральным директором Мишель Элизабет, прошла в воскресенье в комплексе Таглиан в Лос-Анджелесе.

Сэм Асгари Фото: Getty Images

Сэм Асгари был среди селебрити, присутствовавших на мероприятии.

Премия Daytime Beauty Awards отмечает науку, стоящую за красотой, и привлекает внимание специалистов в области здравоохранения в области медицины, здоровья и фитнеса, эстетики, ухода за кожей, а также инноваций в сфере красоты.

Модель, актер и фитнес-тренер в прошлом был лауреатом премии "Выдающиеся достижения в фитнесе" на 2-й ежегодной премии Daytime Beauty Awards в 2019 году.

Это одна из первых красных дорожек, в которых он принял участие после расставания с Бритни Спирс после шести лет совместной жизни, включая 14 месяцев в качестве мужа и жены.

29-летний Сэм Асгари начал свою карьеру модели, когда ему был 21 год, появляясь в различных журналах, таких как GQ и Men's Health. После он стал фитнес-тренером, а сейчас пробует себя в качестве актера. Так, в сериале "Спецназ: Львица" он исполнил роль богатого бездельника, который дружит с дочерью террориста, за которым охотится главная героиня. Ранее он играл в фильмах "Ты умеешь хранить секреты?" и "Взрывная игра".

Сэм Асгари

Сэм, который родом из Тегерана, Иран, выглядел элегантно и стильно в черном двубортном костюме с красными пуговицами, который он сочетал с рубашкой с сине-белым рисунком и белыми кроссовками.

Новости о расставании Асгари и Спирс впервые появились в середине августа, когда источник сообщил таблоидам, что у них была "огромная ссора" из-за обвинений в изменах. В результате чего Асгари уехал из дома Спирс.

Вскоре после этого было подтверждено, что пара рассталась тремя неделями ранее и что Асгари подал на развод со Спирс.

Также СМИ писали, что Бритни иногда вела себя неадекватно и даже начинала с ним драки, из-за чего Сэм редко ночевал дома.

Асгари в конечном итоге подтвердил свой раскол в посте в Instagram 18 августа.

"После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие. Мы будем хранить любовь и уважение друг к другу, и я всегда желаю ей всего наилучшего. Дерьмо случается. Просьба о конфиденциальности кажется смешной, поэтому я просто попрошу всех, включая представителей СМИ, быть добрыми и внимательными", — написал Сэм.

Асгари и Спирс подписали брачный договор, чтобы защитить состояние певицы, которое по состоянию на июнь 2022 года оценивается примерно в 60 миллионов долларов.

Напомним, ранее новый любовник Бритни, который работал у нее в доме, дал короткий комментарий о певице. Сама Бритни, как пишут, бросила его, когда узнала о его криминальном прошлом.