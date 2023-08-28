Сэм Асгари уже решил, чем займется после развода с Бритни Спирс

Сейчас Асгари ждет, пока закончится забастовка в Голливуде.

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Фитнес-модель из Ирана Сэм Асгари, больше известный как муж американской поп-певицы Бритни Спирс, подавший на развод 16 августа после 14 месяцев брака и шести лет жизни под одной крышей, уже знает, чем займется, когда все процедуры с изменением семейного статуса будут решены. Как пишет TMZ со ссылкой на свои проинформированные источники, он сосредоточен на том, чтобы начать актерскую карьеру.

29-летний мужчина не планирует возвращаться на работу в спортзал Royal Personal Training, где был тренером. Как член SAG-AFTRA (объединенный профсоюз Гильдии киноактеров США (SAG) и Американской федерации актеров телевидения и радио (AFTRA)), он хочет плотно заняться съемками, когда забастовка подойдет к концу.

"По данным издания, помимо съемок, он заинтересован в организации концертов. До забастовки он не занимался какими-либо проектами, и, очевидно, у него ничего нет в разработке, поскольку Голливуд по-прежнему закрыт, но именно этим он и занимается", – рассказали источники журналистам.

Асгари также намерен больше времени уделить своей семье, особенно после ДТП, в которое попала его мать. Несколько недель назад женщину выписали из больницы, и помощь родных ей теперь лишней не будет.

Тем временем обсуждения семейной жизни Спирс и Асгари не утихают. По словам знакомых с парой людей, "Бритни хотела сказку, но не получила ее". Певица чувствовала, что любовь ее супруга не была искренней. Теперь она разочарована, поскольку не видела от супруга достаточно внимания.

"Он не был тем, кто всегда рядом. Достаточно спросить: "Где он был, когда Бритни снимала все свои видео в Instagram?" Он просто исчезал на несколько месяцев, чтобы пойти на съемки, и она оставалась совсем одна. Были времена, когда он просто вставал и уходил", – говорят друзья певицы.

Ранее Фокус писал о том, что Бритни платит по 10 тысяч долларов ежемесячно за аренду роскошной квартиры для Сэма, который, по словам бывших клиентов тренера, откровенно насмехался над ней в беседах с друзьями.