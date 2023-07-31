Мама мужа Бритни Спирс попала в реанимацию

Мужчина не стал уточнять детали случившегося, ограничившись благодарностью медикам, которые спасли его мать.

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29-летний фитнес-тренер и модель Сэм Асгари, муж американской поп-певицы Бритни Спирс, не так любит публичность, как его супруга, поэтому редко рассказывает о том, что происходит в его жизни. Однако он не смог не поделиться со своими тремя миллионами подписчиков в Instagram переживаниями по поводу матери, которая попала в аварию.

Мужчина опубликовал благодарность в сторис, где выразил благодарность сотрудникам отделения неотложной помощи больницы Сedars Sinai, куда его мать, Фатиму Асгари, доставили после "серьезной аварии".

"Сегодня моя мать попала в крупную аварию. Ее увезли в реанимацию. Благодаря потрясающей помощи медицинского персонала и нескольких друзей она чувствует себя хорошо и отдыхает. Огромное спасибо персоналу службы неотложной медицинской помощи @cedarssinai", – написал он.

Фото: Sam Asghari/Instagram

Что это была за авария, и где она произошла, Асгари уточнять не стал.

Сэм переехал в США из Ирана со своими родителями Майком и Фатимой и тремя старшими сестрами в 2006 году, когда ему было 13 лет. Он и Бритни встретились 10 лет спустя, во время съемки клипа артистки на песню Slumber Party. В ролике они сыграли любовников и в итоге превратили свои вымышленные отношения в настоящий роман.

Пара связала себя узами брака в июне 2022 года, через восемь месяцев после того, как певица была освобождена от 13-летней опеки отца. Обретя независимость, Бритни публично рассорилась с родными, рассказав публике, как натерпелась от отца, матери и даже сестры. Она написала мемуары "Женщина во мне", однако их выход срывается, поскольку бывшие бойфренды певицы Джастин Тимберлейк и Колин Фаррелл недовольны тем, как она написала о них, и готовят иск в суд.

Ранее Фокус писал, что Бритни заподозрила новую беременность.