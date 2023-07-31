Мама чоловіка Брітні Спірс потрапила в реанімацію

Чоловік не став уточнювати деталі того, що сталося, обмежившись вдячністю медикам, які врятували його матір.

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29-річний фітнес-тренер і модель Сем Асгарі, чоловік американської поп-співачки Брітні Спірс, не так любить публічність, як його дружина, тому рідко розповідає про те, що відбувається в його житті. Однак він не зміг не поділитися зі своїми трьома мільйонами підписників в Instagram переживаннями з приводу матері, яка потрапила в аварію. Чоловік опублікував пост в сторіс, де висловив подяку співробітникам відділення невідкладної допомоги лікарні Сedars Sinai, куди його матір, Фатіму Асгарі, доставили після "серйозної аварії".

"Сьогодні моя мама потрапила у велику аварію. Її відвезли в реанімацію. Завдяки приголомшливій допомозі медичного персоналу та кількох друзів вона почувається добре і відпочиває. Величезне спасибі персоналу служби невідкладної медичної допомоги @cedarssinai", — написав він.

Фото: Sam Asghari/Instagram

Що це була за аварія, і де вона сталася, Асгарі уточнювати не став.

Сем переїхав до США з Ірану зі своїми батьками Майком і Фатімою та трьома старшими сестрами 2006 року, коли йому було 13 років. Він і Брітні зустрілися 10 років потому, під час зйомки кліпу артистки на пісню Slumber Party. У ролику вони зіграли коханців і в підсумку перетворили свої вигадані стосунки на справжній роман.

Пара одружилася в червні 2022 року, через вісім місяців після того, як співачку було звільнено від 13-річної опіки батька. Здобувши незалежність, Брітні публічно посварилася з рідними, розповівши публіці, як натерпілася від батька, матері і навіть сестри. Вона написала мемуари "Жінка в мені", проте їхній вихід зривається, оскільки колишні бойфренди співачки Джастін Тімберлейк і Колін Фаррелл незадоволені тим, як вона написала про них, і готують позов до суду.

Раніше Фокус писав, що Брітні запідозрила нову вагітність.