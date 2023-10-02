Меган Маркл хочет стать сенатором Калифорнии

Герцогиня Сассекская может занять место сенатора Дайаны Файнштейн, которая скончалась в 90 лет.

Меган Маркл "подумывает о том, чтобы баллотироваться на пост сенатора". Имя герцогини Сассекской фигурирует в списках и она может занять место калифорнийского сенатора Дайаны Файнштейн после того, как та скончалась в возрасте 90 лет. Меган неоднократно говорила о том, что хотела начать политическую карьеру. Так что пост сенатора может стать хорошим стартом. Об этом пишет

Источник в Лейбористской партии ранее говорил, что Меган работала над тем, чтобы стать президентом США. Она не скрывает того, что ее всегда интересовала карьера в политике и она верит в то, что женщины могут изменить мир.

Меган Маркл Фото: archewell.com

Поэтому неудивительно, что вчера вечером в Голливуде обсуждали имя Меган Маркл как перспективную замену калифорнийскому сенатору Дайан Файнштейн.

Действительно, через несколько минут после объявления о смерти 90-летней Файнштейн в пятницу газете Mail on Sunday сообщили, что "телефоны загорелись" предположениями, что герцогиня Сассекская может бросить стать одним из кандидатов на ее пост.

Крупный донор-демократ, близкий к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому , который выберет замену Файнштейн, сообщил, что у Меган есть все шансы и она была бы хорошим кандидатом. Но он также отметил, что сейчас не лучшее время для этого.

"В том безумии, которое в наши дни представляет собой политика США, это сейчас не невозможно", — резюмировал он.

Смерть Файнштейн создала уникальную ситуацию, когда 55-летний Ньюсом, харизматичный губернатор Калифорнии, считающийся фаворитом на президентских выборах, если что-нибудь случится с 80-летним президентом Джо Байденом, имеет полную свободу выбора кого-то, кто заменит ее, пока не пройдут следующие выборы в ноябре 2024 года.

Сенатор США Дайан Файнштейн умерла рано утром в пятницу в своем доме в Вашингтоне, округ Колумбия.

Ранее стало известно, что Меган "налаживала связи среди высокопоставленных демократов" с целью создания кампании на низовом уровне для подпитки своих политических амбиций — конечной целью которой было президентство в США. Сообщается, что она и принц Гарри провели виртуальную часовую встречу с губернатором Ньюсомом, но он выбрал другого кандидата.

С момента прибытия в Калифорнию с мужем принцем Гарри в 2020 году Меган наладила политические контакты. Она близко дружит с феминисткой Глорией Стейнем, влиятельной силой в Демократической партии. А та познакомила ее с ключевыми людьми в партии.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Меган интересуется политикой больше всего на свете. Она считает, что именно в этом ее сила, но ей пришлось сосредоточиться на зарабатывании денег", — сообщил инсайдер.

Напомним, ранее Меган Маркл поддерживала мужа на "Играх непокоренных", в который приняли участие и украинские ветераны. Юлия "Тайра" Паевская рассказала о знакомстве с принцем Гарри и его супругой.