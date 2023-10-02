Холостая Луна в октябре 2023: когда будет и что нельзя делать

Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей.

Астролог Влад Росс предупреждает об опасности, ведь природа и человечество в период Холостой Луны будто замирают перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану.

Что такое Луна без курса или Холостая Луна?

Раз в несколько суток Луна покидает созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Холостой Луной.

Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.

Когда Луна без курса будет в октябре 2023 года?

3 октября 04:16 — 08:04

5 октября 09:34 — 15:32

7 октября 22:11 — 8 октября 02:24

10 октября 12:37 — 15:01

12 октября 23:10 — 13 октября 03:21

15 октября 10:01 — 14:03

17 октября 18:44 — 22:35

19 октября 22:02 — 04:53

22 октября 09:02 — 09:05

23 октября 22:03 — 24 октября 11:32

26 октября 09:39 — 13:01

28 октября 11:19 — 14:44

30 октября 13:32 — 17:08

Луна без курса: что нельзя делать

принимать серьезные решения;

делать важные дела;

участвовать в переговорах;

планировать что-то;

делать ремонт;

проходить собеседования;

отправляться в поездки;

совершать крупные покупки;

делать уколы красоты;

сдавать анализы.

Луна без курса: что нужно делать

отдыхать и медитировать;

читать или смотреть что-то;

оставаться наедине;

заниматься любимым делом.

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