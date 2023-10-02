Холостая Луна в октябре 2023: когда будет и что нельзя делать
Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей.
Астролог Влад Росс предупреждает об опасности, ведь природа и человечество в период Холостой Луны будто замирают перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану.
Что такое Луна без курса или Холостая Луна?
Раз в несколько суток Луна покидает созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Холостой Луной.
Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.
Когда Луна без курса будет в октябре 2023 года?
3 октября 04:16 — 08:04
5 октября 09:34 — 15:32
7 октября 22:11 — 8 октября 02:24
10 октября 12:37 — 15:01
12 октября 23:10 — 13 октября 03:21
15 октября 10:01 — 14:03
17 октября 18:44 — 22:35
19 октября 22:02 — 04:53
22 октября 09:02 — 09:05
23 октября 22:03 — 24 октября 11:32
26 октября 09:39 — 13:01
28 октября 11:19 — 14:44
30 октября 13:32 — 17:08
Луна без курса: что нельзя делать
- принимать серьезные решения;
- делать важные дела;
- участвовать в переговорах;
- планировать что-то;
- делать ремонт;
- проходить собеседования;
- отправляться в поездки;
- совершать крупные покупки;
- делать уколы красоты;
- сдавать анализы.
Луна без курса: что нужно делать
- отдыхать и медитировать;
- читать или смотреть что-то;
- оставаться наедине;
- заниматься любимым делом.
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