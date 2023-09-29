Календарь магнитных бурь на октябрь 2023: самые опасные даты

Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в октябре метеозависимым людям — рассказываем дальше.

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Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они дляться от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Когда магнитные бури ожидать в сентября?

По данным метеорологов, в октябре произойдет пять магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца:

1-2 октября – магнитная буря средней мощности;

5 октября – мощная магнитная буря (пик — в первой половине дня);

13-15 октября – слабая магнитная буря;

23-26 октября – слабая магнитная буря;

29-30 октября – магнитная буря средней интенсивности.

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