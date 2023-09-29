Календар магнітних бур на жовтень 2023 року: найнебезпечніші дати

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати в жовтні метеозалежним людям — розповідаємо далі.

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Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає тремтіти та коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Коли магнітні бурі очікувати у вересні?

За даними метеорологів, у жовтні відбудеться п'ять магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, у середині та наприкінці місяця:

1-2 жовтня — магнітна буря середньої потужності;

5 жовтня — потужна магнітна буря (пік — у першій половині дня);

13-15 жовтня — слабка магнітна буря;

23-26 жовтня — слабка магнітна буря;

29-30 жовтня — магнітна буря середньої інтенсивності.

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