Владимир Дантес жестко ответил Илону Маску на циничный мем о Зеленском (фото)

Украинский певец Владимир Дантес резко отреагировал на публикацию Илона Маска о президенте Украины.

Украинский певец, телеведущий и шоумен Владимир Дантес в социальной сети "Х" (ранее Twitter) прокомментировал опубликованный миллиардером Илоном Маском циничный мем о президенте Владимире Зеленском и помощи Украине в условиях войны.

Дантес жестко ответил Маску и призвал украинцев последовать его примеру: "Вы издеваетесь над украинцами… Я думал ты сильный, но ты просто трус".

"Грамматически правильно все? Не знаю, но суть хотел донести. Вы тоже можете аргументы свои написать Илону", — отметил он и показал на своей странице в Instagram, что именно решил ответить Маску.

Фото: volodymyrdantes/Instagram

Что предшествовало заявлению Владимира Дантеса

Илон Маск в подконтрольной себе соцсети "X" решил "высмеять" президента Украины Владимира Зеленского. Суть его циничного троллинга заключалась в том, чтобы упрекнуть главу государства в том, что тот изо всех сил пытается найти финансовую помощь для стабилизации экономики Украины в условиях продолжающейся военной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил миллиард долларов помощи", — подписал свою публикацию Маск.

Напомним, Владимир Дантес ответил на вопросы о свадьбе с Дашей Кацуриной. Он рассказал, что она — его любимый человек, друг и партнер. Об их романтических отношениях стало известно летом 2022 года.