Владимир Дантес переносит концерты из-за проблем со здоровьем: что произошло

Певец сообщил, что уже давно начал плохо чувствовать себя, но считал, что справится с болезнью.

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35-летний украинский певец и блогер Владимир Дантес рассказал в Instagram, что вынужден перенести свои концерты в рамках тура "Чуєш" из-за проблем со здоровьем.

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По словам артиста, он заболел из-за загруженного графика, в частности его мучает сильный кашель.

"Прошу внимания. После невероятного и безумного первого концерта в туре я вынужден сменить некоторые даты тура. Простите. Я слишком поверил в свои силы и свое здоровье", — начал Дантес в своей публикации.

Он отметил, что заболел после съемок новой программы "Дом культуры" в Херсонской и Николаевской областях.

"Вместо того чтобы лечиться, продолжил сниматься, потом съемки в шоу "Я люблю Украину", параллельно репетиции спектакля (новый проект) во дворце Украины, чем только усложнил свое состояние. Чувствую себя херово, когда жалюсь, но еще хуже – кашлять и задыхаться во время и после выступления. До последнего думал, что успею и все пройдет. Но нет. Давайте с вами встречаться, но немного в новые даты. Обещаю к этому моменту привести себя в сознание и не умереть на сцене", — подытожил артист.

В Instagram Stories исполнитель показал, как сейчас выглядит. "Со мной произошло нечто очень ужасное, с моими легкими, бронхами. Не просто кашляю, а задыхаюсь. Но это все х*рня, давайте просто изменим немного наши планы. А драму оставим для будущего. Прошу прощения", — сказал Дантес.

Ранее Фокус писал, что Владимир Дантес ответил на вопросы о свадьбе с Дашей Кацуриной.