Виктор Павлик показал редкое фото с сыном и внуком

Украинский певец Виктор Павлик поделился редким снимком со своим сыном Александром и внуком Давидом.

Популярный украинский певец Виктор Павлик показал редкий снимок своего старшего сына Александра и внука Давида. Он опубликовал их фото на своей странице в Instagram.

"Сын Саша, и внук Давид! Мои", — написал Павлик.

Сын и внук Виктора Павлика

Александр Павлик — старший сын певца от первого брака. Он родился в 1984 году. Виктор Павлик оставил семью, когда сыну исполнилось две недели.

Он возобновил отношения с сыном, только когда тот пошел в третий класс.

Александр Павлик — первенец артиста, который родился в браке с первой женой в 1984 году. 37-летний Александр, как и его отец, музыкант, а также основатель детской музыкальной студии Pavlik Kids. Зарабатывал деньги, выступая в ресторанах, был участником шоу "Х-Фактор".

Женат, его сыну Давиду в ноябре исполняется 14 лет.

Напомним, в 2020 году, в 21 год умер сын певца Павел Павлик, которому диагностировали рак в 2018 году. Виктор тяжело переживал потерю.

В 2021 году у артиста родился сын Михаил. Его мать – блогер Екатерина Репьяхова.

Для Репяховой Михаил стал первым ребенком, в отличие от ее супруга. В браке с первой женой Лидией у Павлика родился сын Александр (1984), во втором браке у него появилась дочь Кристина (1987), а в третьем — сын Павел (1999).

Отношения Екатерина и Виктора Павлика часто обсуждали в соцсетях из-за большой разницы в возрасте. Певец старше супруги на 29 лет. Пара познакомилась 4 ноября 2015 года. Тогда девушка посетила концерт своего кумира в Николаеве, где и познакомилась с ним. Рассказывая о знакомстве, Репьяхова вспоминала: "Я решила не ждать концерт в Киеве и приехала в Николаев, хотя у меня на тот момент были куплены уже билеты на концерт в Киеве. Но тот концерт был в феврале, а я приехала в ноябре".

Виктор Павлик с женой и сыном Михаилом

Напомним, ранее Виктор Павлик и его молодая жена попали в скандал, когда оказалось, что он подарил ей спецпропуск для проезда по Южному мосту в Киеве.

Южный мост закрыт для частных авто с июня прошлого года — движение по мосту разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

В результате полиция изъяла у Виктора Павлика спецпропуск, которым хвасталась его супруга, а сама она принесла извинения.