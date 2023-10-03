Актер из фильма Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола" Джейк Абрахам умер в возрасте 56 лет

В начале этого года у актера диагностировали рак простаты, а летом он заявил, что получает паллиативную помощь.

Британский актер Джейк Абрахам, наиболее известный по роли Дина в фильме Гая Ричи 1998 года "Карты, деньги, два ствола", умер 1 октября в возрасте 56 лет, сообщает Sky News.

В начале этого года у него диагностировали рак простаты, а в июле он сказал, что получает паллиативную помощь.

Актер также снялся в сериале "GBH" на канале Channel 4 в 1991 году, а также в фильмах "Злая машина" и "51-й штат".

Он родился в Токстете, Ливерпуль, и начал свою актерскую карьеру в 1980-х годах в Молодежном театре Everyman.

Джейк Абрахам в фильме "Карты, деньги, два ствола" Фото: Кадр из фильма

Летом Джейк Абрахам сообщил, что посетил своего врача, поскольку какое-то время чувствовал себя не совсем хорошо.

"Я работал, но плохо себя чувствовал. Я проталкивал те периоды, когда ты не чувствуешь себя, у тебя нет сил, а есть боль. Я знал, что мне нехорошо. Это заставило меня пойти к врачу и пройти тест на ПСА (специфический антиген простаты)", — рассказал он.

Актер прошел тест и в Королевской больнице ему сообщили: "У тебя рак, мне очень, очень жаль".

Доктор сказал Джейку, что он болеет этим "уже много лет, может быть, четыре года".

Рак распространился на другие органы, но Абрахам продолжал работать до начала этого года и до января выступал в пантомиме "Скауз Джэк и бобовый стебель".

Билл Элмс, театральный режиссер и продюсер из Ливерпуля, неоднократно работавший с Абрахамом, отдал дань уважения актеру: "Я имел огромное удовольствие работать с Джейком над несколькими шоу, в которых я был сопродюсером: "Два пенса, чтобы пересечь Мерси" и "Банджо Леннона". Он был замечательным актером, отличным членом труппы, и его очень любили многие в индустрии. К сожалению, его будет не хватать. У меня много приятных воспоминаний о Джейке, он всегда был таким оптимистичным и веселым. Я восхищался тем, что он публично рассказал о своей болезни, это изменит ситуацию для многих других и спасет жизни".

Напомним, 19 сентября сообщалось, что умер известный южнокорейский актер Пен Хибон, звезда фильмов оскароносного Пон Чжун Хо. 81-летний актер стал невероятно популярен после того, как стал сотрудничать с Пон Чжун Хо, снявшим "Сквозь снег", "Окча" и "Паразитов".