Пэрис Хилтон показала футуристический наряд на показе Mugler

Неделя моды во французской столице выдалась напряженной для Пэрис Хилтон, она уже сходила на несколько показов и даже приняла участие в одном из них.

Икона моды и светская львица, 42-летняя Пэрис Хилтон, продемонстрировала свой безупречный стиль на подиуме Mugler. Пэрис подчеркнула свою фигуру туфлями на высоких каблуках и продемонстрировала оригинальный скульптурный наряд из новой коллекции бренда. Ранее она шутила, что всегда опережала время и буквально "видела будущее". Быть может и показанный ею наряд скоро станет сверхпопулярным. Об этом пишет Fashion Network.

Ее 39-летняя сестра Ники Хилтон-Ротшильд была в зале для поддержки. И выбрала для выхода в свет похожий наряд: пиджак оригинального фасона и юбку с разрезом от бедра.

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Супермодели Хелена Кристенсен и Ирина Шейк присоединились к Пэрис на звездном подиуме, тоже облачившись в черное.

Пэрис Хилтон на показе Mugler

Показ прошел в подземном помещении Каррусели дю Лувр. Коллекция излучала чрезвычайную чувственность, предлагая свежие интерпретации провокационных концепций, определяющих бренд. Силуэты были поразительными и смелыми: прозрачные пластиковые корсеты, боди с высокой талией, деконструированные комбинезоны со стратегическими вырезами в сочетании с сапогами до бедра, асимметричные черные мини-платья и прозрачные платья, украшенные пластиковыми аппликациями, создававшими интересный визуальный эффект, намекающий на стринги неонового цвета.

Пэрис Хилтон на показе Mugler

Общей идеей, проходящей через всю коллекцию, были длинные шлейфы и многослойность, так популярная в этом сезоне.

Кроме того, на показе были продемонстрированы различные вуали большого размера, которые либо искусно вплетались в волосы моделей, либо изящно скрывали их лица, добавляя элемент загадочности.

Показ Mugler

Ранее Пэрис и Ники посетили звездный показ Стеллы Маккартни, которая представила свою очень экологическую коллекцию для своих влиятельных и известных друзей. На ее шоу пришло множество звезд, в том числе Кейт Бланшетт, Натали Эммануэль (звезда "Игры престолов"), Роберт Дауни-младший и Пэрис Джексон .

Имя Стеллы, преданного борца за права животных, уже давно стало синонимом устойчивого развития, поскольку она неустанно работала над исправлением жестокого обращения с животными в индустрии моды посредством использования кожи, меха и перьев.

"Уже более 20 лет мы являемся пионерами в области создания безопасных и экологических материалов. За это время мы сотрудничали с невероятными новаторами, которых я хочу поддержать всеми возможными способами", — рассказала Стелла о своей новой коллекции.

Напомним, Неделя моды в Париже началась в понедельник и продлится до 3 октября, на ней будут представлены 107 брендов, из которых 67 проводят показы на подиуме.