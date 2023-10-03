Стелла Маккартни показала одежду из водорослей и собрала звезд на своем модном показе

Стелла сотрудничала со своим знаменитым отцом и заявила, что "продает миру экологичность".

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Стелла Маккартни возродила свои лучшие хиты на "природопозитивном" шоу в Париже. Дочь Пола Маккартни сотрудничала со своим знаменитым отцом, показала одежду из водорослей и собрала на показе в рамках Недели моды своих знаменитых и влиятельных друзей, включая Анну Винтур, сестер Хилтон, Роберта Дауни-младшего, Кейт Бланшетт, Пэрис Джексон и многих других. Об этом пишет The Guardian.

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Стелла Маккартни считает, что ее миссия – не продавать одежду на подиуме, а "продавать миру экологичность". На Неделе моды в Париже она организовала "позитивный к природе" уличный рынок с 21 киоском, где продавались экологически чистые продукты, начиная от связанных крючком мини-платьев из морских водорослей и заканчивая вегетарианскими гамбургерами Линды Маккартни.

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"Честно говоря, это один из самых важных дней в моей жизни", — сказала владелица киоска Тесса Каллаган, генеральный директор и основательница Keel Labs, чья пряжа Kelsun представлена ​​в новой коллекции Маккартни в нескольких летних платьях ажурной вязки в стиле бохо, которые выглядят как связанный крючком хлопок, но сделаны из возобновляемых водорослей.

Показ Стеллы Маккартни

Морские водоросли, говорит Каллаган, являются "полезным для планеты сырьем, поскольку они чрезвычайно распространены и, в отличие от хлопка, не требуют удобрений или пестицидов. Это предполагает отсутствие потребления воды, землепользования и зависимости от ископаемого топлива".

Показ Стеллы Маккартни

На стенде Radiant Matter зрители восхищались мерцающим платьем, изготовленным из новой биоразлагаемой альтернативы блесткам. Компания в сотрудничестве с Маккартни создала платье и комбинезон.

"Мода всегда была местом, где люди находили свою семью и свою команду, и это момент, когда сообщество, которое заботится о моде и окружающей среде, может объединиться. А еще, кто не любит французский рынок?", — сказала сама Стелла.

Дизайнер сотрудничала со своим отцом для создания части коллекции на подиуме, которая прославляла одежду, передаваемую из поколения в поколение. "Я всегда брала вещи из гардероба мамы и папы, а теперь моя дочь одалживает их у меня", — сказала она.

Графика Wings, созданная когда-то ее родителями, красовалась на футболках из органического хлопка и украшенных жилетах, позаимствовавших атмосферу сценической одежды Пола Маккартни 1970-х годов. Платья-комбинации с кружевной отделкой и женственный крой возродили лучшие хиты Stella на подиуме.

Показ Стеллы Маккартни

Также на подиуме представили веганские "кожаные" сумки Frayme из винограда, являющиеся побочным продуктом производства Veuve Clicquot, которое принадлежит инвесторам Маккартни, LVMH.

По словам Стеллы Маккартни, 95 процентов коллекции изготовлено из материалов, которые бренд считает экологически ответственными, по сравнению с 92% в прошлом сезоне и 91% в позапрошлом сезоне.

"Мы здесь не для того, чтобы заставить вас чувствовать себя виноватыми. Речь идет о том, чтобы делать то, что вы можете, брать с собой бутылку с водой и сумку для покупок, когда выходите из дома или что-то еще. И не потреблять так много модной одежды, потому что знаем, что она нам не нужна", — говорит Стелла.

На ее показ на Неделе моды в Париже пришло множество звезд, в том числе Пэрис Джексон, Пэрис Хилтон, Ники Ротшильд и Кейт Бланшетт, которая заняла место в первом ряду вместе с Анной Винтур.

Гости на показе Стеллы Маккартни

Еще одной звездой стал Роберт Дауни-младший в его стильном образе: светлом костюме, интересной футболке и ярких кроссовках.

Стелла Маккартни и Роберт Дауни-младший Фото: Getty Images

Сам показ проходил под открытым небом, гости сидели под деревьями, а модели шли на фоне Эйфелевой башни.

Напомним, ранее на Неделе моды в Париже с брендом Alexander McQueen попрощалась знаменитый дизайнер Сара Бертон, которая создала для Кейт Миддлтон ее культовое свадебное платье.