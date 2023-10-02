Последнее шоу Сары Бертон для Alexander McQueen собрало звезд на подиуме и в зале

Сара Бертон посвятила последний показ, созданный ею для Alexander McQueen памяти дизайнера.

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Дизайнер Сара Бертон, которая создавала знаменитое свадебное платье Кейт Миддлтон, представила свою последнюю коллекцию в качестве креативного директора бренда Alexander McQueen на Неделе моды в Париже. Показ получился очень эмоциональным, ведь в этой компании Сара проработала 26 лет. Сначала, как личный помощник Маккуина в 1997 году, а в 2010-м, после его смерти, Сара Бертон стала креативным директором. На подиуме и в зале не был тех, кто остался равнодушным. Об этом пишет The Guardian.

Это был самый душевный момент для самого эмоционального бренда современной моды. От провокационных показов самого Ли Александра Маккуина до сказочной романтики кружевного платья, созданного в секретном ателье Сарой Бертон для королевской свадьбы Кейт и Уильяма в 2011 году, этот бренд всегда рассказывал не столько об одежде и моде, как о чувствах и переживаниях.

Показ Alexander McQueen

Бертон посвятила шоу "памяти Ли Александра МакКуина, чьим желанием всегда было расширение прав и возможностей женщин, а также страсти, таланту и преданности моей команды".

Показ прошел на историческом промышленном рынке в районе Марэ. В первых рядах собрались все поклонники бренда, которые выбрали для прощального показа знаковые вещи из прошлых коллекций.

Так, актриса Эль Фаннинг выбрала платье из "пчелиной" коллекции Бертон весна-лето 2013 с пышной юбкой в ​​форме сот и вышитыми пчелами и подходящим колье.

Эль Фаннинг

Кейт Бланшетт надела сшитое на заказ платье с эффектным видом сзади и алыми ангельскими крыльями в форме сердца, в котором она дебютировала в качестве председателя жюри Каннского кинофестиваля в 2018 году.

Кейт Бланшетт

А шоу открыла Кайя Гербер в эффектном черном мини-платье с вырезом на груди и эффектных красных туфлях на шпильке.

За 13 лет, прошедших после смерти Ли Маккуина, Бертон, его скромный заместитель, оказалась в центре внимания, и она придала дому более мягкую и органичную сторону. Если Маккуин вдохновлялся Лондоном Джека-Потрошителя, то видение Бертон привнесло на подиум дикие цветы и фольклор.

Но для своего финального показа она выбрала анатомически детализированные силуэты, глянцевую черную кожу, контрастирующую с тонкой шелковой золотой бахромой и красные розы, вечный мотив Маккуина.

В финале показа Наоми Кэмпбелл показала последний образ: серебряное платье, расшитое стеклярусом, с вырезом в форме сердца и баской в ​​виде акульих плавников.

Плачущая Наоми Кэмпбелл

Под овации Бертон, небрежно одетая в джинсы и синюю рубашку, со свитером на плечах, просияла и поклонилась в последний раз. Анна Винтур долго обнималась и целовала трех ее маленьких дочерей, Сесилию, Элизабет и Ромилли.

49-летняя Сара Бертон не дала никаких указаний относительно своего следующего шага. Ее уход из Alexander McQueen поднимает вопрос о том, продолжит ли она неофициально выполнять роль главного дизайнера нынешней принцессы Уэльской. Эти отношения укрепились за 12 лет, прошедших после королевской свадьбы, поскольку Бертон создавала образы для многих ключевых мероприятий, в том числе черное платье-пальто, которое было на Кейт на похоронах королевы Елизаветы.

Известно, что Кейт Миддлтон и Сара Бертон дружат и именно принцесса Уэльская сделала Сару знаменитой, когда та создала для нее свадебное платье.

Сара Бертон на свадьбе Кейт Миддлтон Фото: Getty

Бертон может "забрать" с собой самую известную клиентку бренда, когда она покинет компанию, и продолжит создавать для Кейт новые произведения либо по частному заказу, либо под новым собственным брендом.

Считается, что преемник уже определен, хотя никаких заявлений сделано не было. В связи с этой работой упоминались итальянские дизайнеры Риккардо Тиши, выпускник Burberry и давний директор по дизайну Prada Фабио Замбернади, а также высокопоставленные лица, которые в настоящее время работают на должностях заместителей в Лондоне и Париже.

Напомним, ранее Фокус писал о Саре Бертон, ее работе и отношениях с Александром Маккуином.