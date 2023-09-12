Тандем королевы моды и принцессы сердец: лучшие образы Кейт Миддлтон от Alexander McQueen

Идеальный крой, безупречная посадка и дорогая ткань – три элемента, которые характеризуют одежду от Alexander McQueen. Кейт Миддлтон стала ходячей рекламой модного дома, поскольку ей идеально подошли философия и качество работы бренда.

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Креативный директор британского модного дома Alexander McQueen Сара Бертон объявила о том, что уходит с этого поста после 26 лет работы, из которых 13 была во главе бренда. Пока мир переваривает новость и гадает, кто же придет ей на смену, Фокус решил вспомнить наиболее запоминающиеся образы, созданные Сарой для ее самой известной клиентки – принцессы Уэльской Кэтрин. Сотрудничество гения моды и жены наследника престола было настолько успешным, что не только Кейт, но и вся британская аристократия стала одеваться в Alexander McQueen. Самые узнаваемые черты бренда – идеальный крой, женственные силуэты, отсутствие лишних деталей. Коротко это можно охарактеризовать словами "сдержанная роскошь". И Кэтрин как никто другой олицетворяет это.

Свадебное платье

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон 29 апреля 2011 года стала не только самым громким светским событием, но и явила миру непревзойденный талант нового креативного директора модного дома Alexander McQueen Сары Бертон, которая возглавила его после самоубийства Ли Александра Маккуина в 2010 году. Заказ на свадебное платье из Букингемского дворца стал для Сары настоящим экзаменом на профессионализм, и от этого во многом зависела не только ее карьера, но и успех Alexander McQueen. Лишним будет говорить, что с задачей Бертон справилась блестяще, а подвенечное платье Кейт даже спустя 12 лет после знаменательного события остается одним из самых знаменитых.

Сара Бертон поправляет Кейт Миддлтон свадебное платье Фото: Getty

Позолоченное платье

Во время официальной поездки в Малайзию в 2012 году принц Уильям с женой посетил государственный ужин в Истана Негара – Малайском национальном дворце. Ужин вел Ян ди-Пертуан Агонг (король) Малайзии. Кейт выглядела потрясающе в сшитом на заказ белом платье, украшенном цветами малайзийского гибискуса, вышитыми сверкающей золотой нитью. Оно имело закрытые рукава и вырез в форме сердца. Через восемь лет она надела его снова, появившись в нем на церемонии BAFTA в 2020 году.

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Впервые это платье Кейт надела в Малайзии в 2012 году, а затем еще паз появилась в нем в 2020-м Фото: Getty Images

Бело-красное платье

Во время тура по Канаде в 2016 году принцесса Кейт выбрала белое плиссированное платье с красной контрастной вышивкой из коллекции Alexander McQueen Resort 2017. Цвета наряда соответствовали цветам флага принимающей стороны, что было комплиментом со стороны королевской особы. Подол изделия имел зубчатый край, а образ Кейт дополнила яркими красными аксессуарами. Добавим, что в отличие от оригинального платья из коллекции это было адаптировано под жену принца: оно имело более длинную юбку (до колена) и узкие рукава с белыми манжетами.

Платье Кейт для тура по Канаде было в цветах флага этой страны Фото: Getty Images

Синее платье из тафты

На роскошном ужине, устроенном в честь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы в 2018 году, тогда еще герцогиня Кембриджская Кейт блистала в серебристо-синем платье из тафты с приталенным лифом и широкой юбкой, расширяющейся до середины бедра ("рыбий хвост"). Кейт дополнила платье элегантными жемчужными серьгами и изысканным жемчужным ожерельем, которое, как сообщается, когда-то принадлежало королеве-матери. Образ она завершила царственными аксессуарами: тиарой "Кембриджский любовный узел" и семейным орденом королевы — значком с портретом Ее Величества на желтой ленте.

На роскошном ужине в Букингемском дворце Кэтрин была неотразима в платье с юбкой "рыбий хвост" Фото: Getty

Платье для коронации Чарльза III

Принцесса Кейт присутствовала на коронации короля Чарльза III в платье из шелкового крепа цвета слоновой кости. Изделие украшала вышивка из серебряных слитков с изображением розы, чертополоха, нарциссов и трилистника – ботанических эмблем, обозначающих четыре нации. Поверхжена принца Уильяма накинула мантию Королевского Викторианского Ордена — темно-синюю мантию с алой окантовкой. По мнению многих модных критиков, этим нарядом Кэтрин затмила саму королеву Камиллу и показала свои амбиции.

На коронации Чарльза III Кейт затмила королеву Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, как Сара Бертон создавала свадебное платье для Кейт Миддлтон.