Андре Тан произвел фурор своей коллекцией на Неделе моды в Париже (фото, видео)

По подиуму прошлись самые известные украинские модели, а в конце показа вышел и сам дизайнер.

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Показ новой коллекции бренда RDNT украинского дизайнера Андре Тана символическим названием Birth of the Universe ("Рождение Вселенной") состоялся на Неделе моды в Париже и стал настоящей сенсацией. Как сообщили Фокусу в пресс-службе модельера, демонстрация прошла в замке La Maison de l'Amérique Latine в самом центре Парижа, на бульваре Сен-Жермен, где в свое время проходили показы коллекций Valentino, Yves Saint Laurent, Dior и других ключевых модных брендов. На шоу присутствовали звездные гости и инфлюенсеры со всего мира, а по подиуму прошлись такие всемирно известные украинские модели как Алина Байкова, Ирина Кравченко и Эвелина Мамбетова.

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RDNT – это бренд в экосистеме дизайнера Андре Тана, которой относят к категории "streetwear" и "устойчивой моды" (sustainable fashion). Вещи RDNT постоянно попадают в поле зрения зарубежных СМИ (Forbes USA, New York Weekly, Elle, Vogue и многих других) благодаря яркому сочетанию последних трендов "уличной моды" с эко-материалами и важным социальным месседжам, сопровождающим каждый новый дроп или коллекцию.

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Новая коллекция Birth of the Universe, представленная на Неделе моды в Париже, не стала исключением.

"Тематически она посвящена процессам возникновения новой жизни на Земле, эволюции и обновлению и той невероятной энергии, которая движет эти процессы. В сердце коллекции — изображение женского лона, в его священно-мистическом значении как символ увлекательного путешествия под названием "жизнь" и взаимосвязанности всех без исключения живых существ", – рассказали у дизайнера.

Вещи из коллекции максимально передали дух времени и запросы нового поколения. Они пропагандируют стиль, в котором сочетаются исключительная функциональность и удобство, а минималистические и футуристические дизайны помогают носителям лучше выразить самих себя. Эргономичный дизайн и интеллектуальные функции способствуют активному образу жизни, а использование эко-материалов, таких как органический хлопок и переработанный полиэстер, способствовало не только визуально впечатляющим дизайнам коллекции, но и заново подняло среди гостей показа RDNT вопросы эко-сознания и "этической моды", которые очень актуальны в мировой fashion-индустрии.

"Мир претерпевает значительные изменения. Глобальное потепление, стихийные бедствия, пандемии, экономические кризисы и разрушительные войны оказывают влияние на всех нас и заставляют искать ответы на сложные вопросы. Как украинцы, мы особенно сильно это чувствуем. В то же время в глобальном масштабе трансформируется наш способ работы, жизни и общения. Вместе с RDNT я приглашаю всех воспринять эти изменения, преодолевать все испытания судьбы и препятствия. И надеюсь, что одежда, которую мы с любовью делаем в RDNT, поможет чувствовать себя лучше в эти турбулентные времена", – подчеркнул Андре Тан.

Ранее Фокус писал, что Андре Тан рассказал о самых модных трендах осени 2023, а также показал идеи наиболее удачных образов.