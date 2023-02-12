Модель Алина Байкова "послала Путина" на Неделе моды в Нью-Йорке (видео)

Модель без слов благодаря одежде показала, что думает о российском диктаторе Владимире Путине.

Related video

Украинская супермодель Алина Байкова на вечеринке на часть открытия Недели моды в Нью-Йорке появилась на красной дорожке в желтом трикотажном оверсайз-платье с лаконичным и выразительной надписью синими буквами — посланием российскому диктатору Владимиру Путину. Видео девушка обнародовала в Сети.

На красной дорожке Алина Байкова позировала в одежде украинского бренда Vip Luxury Edition с надписью "F*ck you Putin". Свой образ супермодель дополнила туфлями-лодочками желтого цвета с темно-синими вставками.

[ + – ] Алина Байкова появилась на красной дорожке в желтом трикотажном оверсайз-платье с красноречивой надписью синими буквами

Ранее Фокус сообщал, что супермодель Алина Байкова раскрыла содержание разговора между ней и популярным американским актером Леонардо Ди Каприо, бабушка которого родилась в Одессе о войне в Украине. Актер пообещал сделать донат в Фонд Елены Зеленской.

Также на Венецианский кинофестиваль 33-летняя украинская топ-модель Алина Байкова вышла на красную дорожку в платье в цветах украинской крови. Она рассказала, что выбрала этот цвет не случайно, ведь ее страна сейчас переживает ужасные времена. В руках топ-модель держала украинский флажок. В этом символическом образе посетила показ документального фильма американского режиссера Евгения Афинеевского о войне в Украине "Свобода в огне".