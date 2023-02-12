Модель Аліна Байкова "послала Путіна" на Тижні моди в Нью-Йорку (відео)

Модель без слів завдяки одягу показала, що думає про російського диктатора Володимира Путіна.

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Українська супермодель Аліна Байкова на вечірці на часть відкриття Тижня моди у Нью-Йорку з'явилася на червоній доріжці у жовтій трикотажній оверсайз-сукні з лаконічним і промовистим надписом синіми літерами — посланням російському диктатору Володимиру Путіну. Відео дівчина оприлюднила у Мережі.

На червоній доріжці Аліна Байкова позувала в одязі від українського бренду Vip Luxury Edition з написом "F*ck you Putin". Свій образ супермодель доповнила туфлями-човниками жовтого кольору з темно-синіми вставками.

[ + – ] Аліна Байкова з'явилася на червоній доріжці у жовтій трикотажній оверсайз-сукні з промовистим надписом синіми літерами

Раніше Фокус повідомляв, що супермодель Аліна Байкова розкрила зміст розмови між нею та популярним американським актором Леонардо Ді Капріо, бабуся якого народилася в Одесі, про війну в Україні. Актор пообіцяв їй зробити донат у Фонд Олени Зеленської.

Також на Венеційському кінофестивалі 33-річна українська топ-модель Аліна Байкова вийшла на червону доріжку у сукні в кольорах української крові. Вона розповіла, що обрала цей колір невипадково, адже її країна зараз переживає жахливі часи. У руках топ-модель, тримала український прапорець. В цьому символічному образі відвідала показ документального фільму американського режисера Євгена Афінеєвського про війну в Україні "Свобода у вогні".