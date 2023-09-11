Тренды осени 2023: Андре Тан показал самые удачные идеи модных образов (фото)

Главный девиз осени 2023 – будьте собой и не бойтесь экспериментов!

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После нескольких последних летних недель жары под +35 осень 2023 уже с первых дней напомнила, что тепло в ближайшие месяцы – это роскошь, а значит пора пересмотреть свой гардероб и доставать теплые вещи и обувь. Однако осень – это не повод для хандры и причина закутаться в бесформенные и некрасивые платья или костюмы. Она может быть очень стильной и модной, если воспользоваться советами экспертов. Как сделать осенний гардероб удобным, комфортным и вместе с тем не утратить индивидуальность, затерявшись в толпе, рассказал известный украинский дизайнер Андре Тан. Он поделился секретами удачного сочетания одежэды и обуви, а также подсказал, как с помощью дополнительных деталей добиться максимального эффекта.

Начинайте составлять образ с базового элемента

Андре Тан подчеркнул, что джинсы, брюки или однотонное платье – это база, на которую потом "нанизываются" другие элементы. Именно она – это уже половина образа, поэтому ее выбору следует уделить максимальное внимание.

Экспериментируйте с текстурами и разными материалами

Дизайнер советует не бояться сочетать в осеннем ансамбле 2023 самые разные материалы: замшу, кожу, хлопок и шерсть. В сезоне осень 2023 с их помощью можно создавать очень стильные и яркие образы.

Аксессуары

Любой наряд заиграет новыми красками и смыслами, если под него удачно подобрать аксессуары. Шляпка, кепка, платок, шарф, яркая уместная сумочка и украшения превратят обычный повседневный образ в картину, которую захочется рассмотреть в деталях.

Уместная обувь

Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы или удобные кроссовки – стильных вариантов этой осенью очень много.

Идеи сочетания элементов осеннего ансамбля от Андре Тана

Качественный трикотажный костюм спокойных тонов с остроносой обувью – это аристократичность и шик.

Трикотажный костюм и туфли или сапоги с острым носком – оптимальный деловой ансамбль осени 2023 Фото: Andre Tan/Instagram

Мини-юбка, белые носки и лоферы – тренд, который очень любит Хейли Бибер и другие голливудские знаменитости. Его можно дополнить рубашкой, блузой, тонким трикотажным свитером, а сверху накинуть блейзер или длинный плащ.

Любимый образ Хейли Бибер пошел в массы осенью 2023 Фото: Andre Tan/Instagram

Трикотажное платье и кожаные сапоги – еще один классический вариант осеннего образа. Длина платья, как и высота сапог – дело сугубо индивидуальное для каждой модницы, а аксессуары в виде ремня, бус и сумочки сделают его интереснее.

Платье из хорошего трикотажа и красивые сапоги – это выглядит дорого и со вкусом Фото: Andre Tan/Instagram

Жакет, белая футболка и джинсы – вечная классика. Такой образ очень удобен, а также отлично подходит для теплых осенних дней. Дополнить его можно кроссовками, кедами или обувью на каблуке. В любом из этих вариантов вы будете выглядеть стильно и модно.

Для этого ансамбля можно выбрать любые джинсы Фото: Andre Tan/Instagram

Свитер, широкие брюки и кеды – излюбленный образ подростков, однако не менее интересно он смотрится на девушках и женщинах. Подобрав яркий свитер оверсайз, вы получить веселый ансамбль, который поможет выделиться в пасмурный день.

ДЛя тех, кто любит удобство, – свитер оверсайз, широкие брюки и удобная обувь Фото: Andre Tan/Instagram

Ранее Фокус писал, какие вещи будут в тренде этой осенью, а также какая обувь сейчас в модных трендах.