Тренди осені 2023: Андре Тан показав найвдаліші ідеї модних образів (фото)

Головний девіз осені 2023 — будьте собою і не бійтеся експериментів!

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Після кількох останніх літніх тижнів спеки під +35 осінь 2023 вже з перших днів нагадала, що тепло найближчими місяцями — це розкіш, а значить, настав час переглянути свій гардероб і діставати теплі речі та взуття. Однак осінь — це не привід для нудьги і причина закутатися в безформні й некрасиві сукні або костюми. Вона може бути дуже стильною та модною, якщо скористатися порадами експертів. Як зробити осінній гардероб зручним, комфортним і водночас не втратити індивідуальність, загубившись у натовпі, розповів відомий український дизайнер Андре Тан. Він поділився секретами вдалого поєднання одягу і взуття, а також підказав, як за допомогою додаткових деталей домогтися максимального ефекту.

Починайте складати образ із базового елемента

Андре Тан підкреслив, що джинси, штани чи однотонна сукня — це база, на яку потім "нанизуються" інші елементи. Саме вона — це вже половина образу, тому її вибору слід приділити максимальну увагу.

Експериментуйте з текстурами та різними матеріалами

Дизайнер радить не боятися поєднувати в осінньому ансамблі 2023 найрізноманітніші матеріали: замшу, шкіру, бавовну і шерсть. У сезоні осінь 2023 з їхньою допомогою можна створювати дуже стильні та яскраві образи.

Аксесуари

Будь-яке вбрання заграє новими фарбами і сенсами, якщо під нього вдало підібрати аксесуари. Капелюшок, кепка, хустка, шарф, яскрава доречна сумочка і прикраси перетворять звичайний повсякденний образ на картину, яку захочеться розглянути в деталях.

Доречне взуття

Чоботи на низьких підборах, козаки, лофери або зручні кросівки — стильних варіантів цієї осені дуже багато.

Ідеї поєднання елементів осіннього ансамблю від Андре Тана

Якісний трикотажний костюм спокійних тонів з гостроносим взуттям — це аристократичність і шик.

Трикотажний костюм і туфлі або чоботи з гострим носком — оптимальний діловий ансамбль осені 2023 року Фото: Andre Tan/Instagram

Мініспідниця, білі шкарпетки і лофери — тренд, який дуже любить Гейлі Бібер та інші голлівудські знаменитості. Його можна доповнити сорочкою, блузою, тонким трикотажним светром, а зверху накинути блейзер або довгий плащ.

Улюблений образ Гейлі Бібер пішов у маси восени 2023 року Фото: Andre Tan/Instagram

Трикотажна сукня і шкіряні чоботи — ще один класичний варіант осіннього образу. Довжина сукні, як і висота чобіт — справа суто індивідуальна для кожної модниці, а аксесуари у вигляді ременя, намиста і сумочки зроблять його цікавішим.

Сукня з хорошого трикотажу і красиві чоботи — це має дорогий і зі смаком вигляд Фото: Andre Tan/Instagram

Жакет, біла футболка і джинси — вічна класика. Такий образ дуже зручний, а також чудово підходить для теплих осінніх днів. Доповнити його можна кросівками, кедами або взуттям на підборах. У будь-якому з цих варіантів ви матимете стильний і модний вигляд.

Для цього ансамблю можна вибрати будь-які джинси Фото: Andre Tan/Instagram

Светр, широкі штани та кеди — улюблений образ підлітків, проте не менш цікаво він виглядає на дівчатах і жінках. Підібравши яскравий светр оверсайз, ви отримаєте веселий ансамбль, що допоможе виділитися в похмурий день.

Для тих, хто любить зручність, — светр оверсайз, широкі штани і зручне взуття Фото: Andre Tan/Instagram

Раніше Фокус писав, які речі будуть у тренді цієї осені, а також яке взуття зараз у модних трендах.