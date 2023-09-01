Наймодніше взуття осені 2023. Головні тренди сезону

Сьогодні офіційно настала осінь 2023, а отже, час для нового взуття на сезон. Розповідаємо про найактуальніші тенденції від провідних модних домів світу.

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Складається враження, що всі прокинулися одного ранку й чомусь обрали насильство над собою протягом усього холодного сезону. Адже інколи буває важко простому обивателю не сприйняти деякі нішеві тенденції як атаку на особисті кордони та й узагалі розібратися, що модно, а що було створено для презентації.

STELLA MCCARTNEY осінь 2023 року

Утім, багато хто давно знайшов варіанти втечі з модних кайданів, вибравши для себе щось максимально зручне. Минулого літа (й позаминулого) таким вікном для втечі можна було вважати кеди Adidas Samba. Тепер це кеди Onitsuka Tiger.

Кеди Onitsuka Tiger

Але восени 2023 року, на щастя, не спостерігатиметься переважання одного модного тренду над іншими. Хоча головні тенденції взуття осені 2023 року орієнтовані на комфорт, вони не представлені в простій упаковці звичних it-кросівок.

LOEWE осінь 2023

Якщо раніше вам здавалося, що танкетка була недооціненою моделлю, вам буде приємно дізнатися, що цей силует повертається. Модний дім Ferragamo представив скульптурний варіант танкеток, схожих на арочні статуї з лакованої шкіри. Що стосується взуття, яке залишається ближче до землі, принаймні одна модель JW Anderson крокувала подіумом у шкарпетках (і без штанів). Схожий образ був помічений у Burberry та Stella McCartney: моделі змінили штани на високі черевики з напуском. А продовженням вірусної моделі Loewe на підборах-троянді, схоже, стали шкіряні брючні черевики, в яких присутні всі деталі класичного дизайну штанів із п'ятьма кишенями, за винятком підошви. Загалом, кросівок було не так багато.

Фокус зібрав шість головних тенденцій взуття осені 2023 року.

Тенденції взуття осені 2023: взуття на танкетці

Взуття на танкетці вже багато років втрачає популярність — можливо, тому що воно нагадує людям коркові туфлі, які стали популярними в середині нульових завдяки Jersey Shore. Однак туфлі на танкетці, які прикрашали подіуми осені 2023 року, не були схожі ні на що, що ви могли побачити в просоченому пивом гуртожитку приблизно 2008 року.

Dior осінь 2023

Туфлі на танкетці Vidya від Ferragamo поєднують у собі сексуальну привабливість класичних туфель високої висоти і дизайн із двома пряжками в стилі модної моделі Мері Джейн. Гладкі туфлі на танкетці з відкритим носком від Мар'ям Насір Заде зараз мають крутий вигляд, але до жовтня вони стануть ще крутішими, коли дівчата з центру міста неминуче знайдуть способи носити їх із панчохами. Словом, танкетка повернулася в наші життя оновленою і дуже ефектною.

Тенденції взуття осені 2023: взуття, схоже на шкарпетки, а також шкарпетки в буквальному сенсі слова

Бути представником нового покоління — означає мати багато пар гетр. Цей несподіваний аксесуар став візитною карткою серед тих, хто хоче документувати своє вбрання в TikTok, і ви побачите, як багато таких речей прогулюватимуться по головних модних столицях світу.

BOTTEGA VENETA осінь 2023 року

Дизайнери взяли це до відома, деякі в буквальному сенсі — Сенді Лян додала їх до своїх фірмових балеток із квадратним носком, які розпродали ще до офіційного старту продажів, — а деякі креативніше з акцентом на імпресіонізм, як, наприклад, Матьє Блазі, який зробив пару шкіряних черевиків на плоскій підошві для осінньої колекції Bottega Veneta 2023, які мали вигляд як в'язані шкарпетки. JW Anderson зробив ще один крок уперед, відправивши деяких моделей на подіум у справжніх шкарпетках. Очевидно, що затишний вигляд максимально актуальний цієї осені.

Тенденції взуття осені 2023: підняті капці-кролики

BURBERRY осінь-зима 2023

Можливо, пара пухнастих капців — ваше улюблене взуття для відпочинку, і тепер ви можете носити їх поза домом. На Тижнях моди минулого сезону овчину можна було побачити як на туфлях, так і на плечах.

BURBERRY осінь-зима 2023

Пухнастий матеріал уже давно використовується у взутті, але нові його варіанти здаються несподіванішими. Можна було бачити, як коротка вовна висипається з-під шльопанців на високих підборах і туфель із кінським хвостиком, огортає ноги розкішною хмарою пуху або повністю закриває сабо та черевики, додаючи текстури образам із об'ємнішими сукнями.

Тенденції взуття осені 2023: високі черевики з напуском замість штанів

У наші дні найкращий спосіб носити штани — це взагалі їх не носити. Принаймні, не в традиційному сенсі. Loewe пропонує вам розглянути можливість використання шкіряних брючних черевиків до коліна як альтернативу джинсам: сукупність складок шкіри з овечої шкіри імітує об'ємний джинсовий напуск чудових вінтажних Levi's.

STELLA MCCARTNEY осінь 2023 року

Так само моделі Y/Project змінили штани на довгі черевики з напуском, які здалеку нагадують джинси, а в Stella McCartney довгі топи в стилі регбі поєднувалися зі ще довшими черевиками вище за коліно. Якщо ви хочете продовжити термін служби вашої мікромініспідниці в холодний місяць, ці черевики забезпечать захист без шкоди для особистого стилю.

Тенденції взуття осені 2023: яскраво-червоний колір

Червона шовкова вечірня сукня Одрі Гепберн довжиною до підлоги у фільмі "Забавне личко". Малинова сукня Джулії Робертс із відкритими плечима у фільмі "Красуня". Блискучий рубіновий ансамбль Мерилін Монро у фільмі "Джентльмени віддають перевагу блондинкам". Протягом багатьох років червоні сукні були в центрі уваги. І хоча цей колір як ніколи актуальний, тепер кожен хоче носити його на ногах.

STELLA MCCARTNEY осінь 2023 року

У Tory Burch моделі були з ніг до голови одягнені в червоне, панчохи в сітку та червоні сукні на ґудзиках, доповнені червоними туфлями на підборах. У Prada червоні туфлі були крутою вишенькою поверх нейтрального образу. Червоне взуття — це, по суті, завершальний елемент сексуального образу, який ніколи вас не підведе, як і ваш улюблений тюбик яскраво-червоної помади.

Тенденції взуття осені 2023: прогулянка за примхою

Звичайно, на подіум просочуються позачасові предмети гардероба, але є ще безліч брендів, які приносять масу задоволення, особливо коли йдеться про взуття.

LOEWE осінь 2023

Ніхто не сміється більше, ніж Джонатан Андерсон, чиї комічні туфлі на підборах, зроблені зі справжніх латексних кульок, нарешті можна купити в магазинах. У Chanel Віржині Віар представила химерні черевики в сіточку з лакованими деталями та бантом, і вони швидко стали такими ж колекційними, як і модні блискучі черевики 2017 року. Ми не говоримо, що цієї осені вам не слід одягатися в тонкі шари розкішних тканин — просто подумайте про те, щоб додати трохи гумору за допомогою взуття, що додасть образу родзинки.

Раніше Фокус писав про головні модні тенденції осені 2023.