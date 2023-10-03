Андре Тан викликав фурор своєю колекцією на Тижні моди в Парижі (фото, відео)

По подіуму пройшлися найвідоміші українські моделі, а наприкінці показу вийшов і сам дизайнер.

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Показ нової колекції бренду RDNT українського дизайнера Андре Тана з символічною назвою Birth of the Universe ("Народження Всесвіту") відбувся на Тижні моди в Парижі і став справжньою сенсацією. Як повідомили Фокусу в прес-службі модельєра, демонстрація відбулася в замку La Maison de l'Amérique Latine у самому центрі Парижа, на бульварі Сен-Жермен, де свого часу проходили покази колекцій Valentino, Yves Saint Laurent, Dior та інших ключових модних брендів. На шоу були присутні зіркові гості та інфлюенсери з усього світу, а подіумом пройшлися такі всесвітньо відомі українські моделі як Аліна Байкова, Ірина Кравченко та Евеліна Мамбетова.

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RDNT — це бренд в екосистемі дизайнера Андре Тана, яку зараховують до категорії "streetwear" і "стійкої моди" (sustainable fashion). Речі RDNT постійно потрапляють у поле зору зарубіжних ЗМІ (Forbes USA, New York Weekly, Elle, Vogue та багатьох інших) завдяки яскравому поєднанню останніх трендів "вуличної моди" з екоматеріалами та важливим соціальним меседжам, які супроводжують кожен новий дроп або колекцію.

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Нова колекція Birth of the Universe, представлена на Тижні моди в Парижі, не стала винятком.

"Тематично вона присвячена процесам виникнення нового життя на Землі, еволюції та оновленню і тій неймовірній енергії, яка рухає ці процеси. У серці колекції — зображення жіночого лона, в його священно-містичному значенні як символ захопливої мандрівки під назвою "життя" та взаємопов'язаності всіх без винятку живих істот", — розповіли у дизайнера.

Речі з колекції максимально передали дух часу та запити нового покоління. Вони пропагують стиль, у якому поєднуються виняткова функціональність і зручність, а мінімалістичні та футуристичні дизайни допомагають носіям краще виразити самих себе. Ергономічний дизайн та інтелектуальні функції сприяють активному способу життя, а використання еко-матеріалів, як-от органічної бавовни та переробленого поліестеру, сприяло не лише візуально вражаючим дизайнам колекції, а й наново порушило серед гостей показу RDNT питання екосвідомості та "етичної моди", що є надзвичайно актуальними у світовій fashion-індустрії.

"Світ зазнає значних змін. Глобальне потепління, стихійні лиха, пандемії, економічні кризи та руйнівні війни впливають на всіх нас і змушують шукати відповіді на складні питання. Як українці, ми особливо сильно це відчуваємо. Водночас у глобальному масштабі трансформується наш спосіб роботи, життя та спілкування. Разом із RDNT я запрошую всіх сприйняти ці зміни, долати всі випробування долі та перешкоди. І сподіваюся, що одяг, який ми з любов'ю робимо в RDNT, допоможе почуватися краще в ці турбулентні часи", — підкреслив Андре Тан.

Раніше Фокус писав, що Андре Тан розповів про наймодніші тренди осені 2023, а також показав ідеї найбільш вдалих образів.