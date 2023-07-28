Стиль Old Money: Андре Тан розповів, як підібрати речі, щоб виглядати на мільйон

Для цього не обов'язково мати мільйонні рахунки або величезну кількість речей. Достатньо знати кілька головних правил.

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Класичне поєднання речей, ніяких помітних кольорів, повна відсутність написів і логотипів, якісні матеріали та ідеальний крій — головні відмінні риси стилю Old Money, в якому знаються на людях зі статками та аристократах. Однак навіть за відсутності мільйонних рахунків у банках можна створити ансамбль у цьому стилі й мати вигляд анітрохи не гірший, ніж багаті та знамениті. Про тонкощі цього стилю розповів відомий український дизайнер і експерт у питаннях моди Андре Тан.

За словами модельєра, головною фішкою стилю Old Money є стриманість.

"Ні яскравим кольорам — тільки пастельні або глибокі відтінки. Ні великим логотипам — аристократи не хваляться своїм багатством за допомогою модних брендів. Ні змішуванню стилів — перевагу слід віддавати класиці", — пише він.

Тан акцентує увагу на те, що найчастіше речі в цьому стилі створені з якісних і благородних тканин — вовни, кашеміру, твіду. Що стосується малюнків, то тут вибір вкрай невеликий — або смужка, або горошок.

Як створити образ у стилі Old Money: практичні поради від Андре Тана

1. В образах Old Money не змішують занадто багато відтінків . Краще зупинитися на світлій палітрі. Вона додасть вашому вигляду розкішності.

. Краще зупинитися на світлій палітрі. Вона додасть вашому вигляду розкішності. 2. Уважно підбирайте фасони . Оверсайз і деталізація не підходять для стилю Old Money. Єдиний яскравий акцент, який можна собі дозволити, це довжина міні. Однак у цьому разі вибір міні (сукні або спідниці) має бути врівноважений стриманим жакетом.

. Оверсайз і деталізація не підходять для стилю Old Money. Єдиний яскравий акцент, який можна собі дозволити, це довжина міні. Однак у цьому разі вибір міні (сукні або спідниці) має бути врівноважений стриманим жакетом. 3. Ключовими гравцями стилю Old Money є класичні сорочки, штани зі стрілками, футлярні сукні, джемпери та жилети з трикотажу .

. 4 Віддавайте перевагу щільним тканинам . Якщо ви обираєте тонкі сорочки або блузки, дбайте про те, щоб на них не було засувок — будь-які неакуратності миттєво знецінюють ваш стиль.

. Якщо ви обираєте тонкі сорочки або блузки, дбайте про те, щоб на них не було засувок — будь-які неакуратності миттєво знецінюють ваш стиль. 5. Аксесуари краще підбирати в тон образу - тотал-луки чудово вписуються в стиль Old Money. Перлинні прикраси, обручі та атласні резинки для волосся допоможуть створити стильний акцент.

Раніше Фокус писав, які п'ять речей, за твердженням Андре Тана, ніколи не вийдуть з моди.