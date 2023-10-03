Жить здесь и сейчас. Психолог назвала 5 причин не откладывать жизнь на потом

Жизнь "в моменте" состоит из ярких событий, впечатлений, планов и ожиданий. Но, к сожалению, для большинства украинцев сейчас это даже сложно представить, не говоря о том, чтобы воплотить в жизнь. Эксклюзивно для Фокуса психолог Екатерина Клюшниченко рассказывает, почему не стоит ставить жизнь на паузу, и как научиться жить здесь и сейчас.

Безусловно, очень важное значение для каждого человека имеет его прошлое и будущее, но без фокусировки внимания на настоящем, невозможно по-настоящему прочувствовать эту жизнь и действительно "жить". Мы можем существовать, проживать, по какой-то уже давно выстроенной стратегии, но чувствовать — нет. Психолог Екатерина Клюшниченко рассказала Фокусу, почему важно жить именно сейчас, и как этому научиться, несмотря на условия и обстоятельства происходящего.

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"С началом войны, мы все переосмыслили свою жизнь и многое стало не таким важным, как нам казалось раньше. Большое количество людей начали действительно жить и не откладывать жизнь на потом: надевать ту одежду, которую действительно хочется надеть; открывать бизнес, о котором давно мечтали; путешествовать, вместо того, чтобы откладывать на черный день; выходить из отношений, которые уже давно изжили себя; открыто говорить о своих истинных чувствах; есть вкусную еду, а не сидеть на диетах и многое другое", — говорит Екатерина Клюшниченко.

Действительно, у многих людей сильно изменились ценности и приоритеты, на второй план отошло все материальное, зато самым важным стала человеческая жизнь. Но многие люди запретили себе "жить" и "чувствовать вкус жизни" до тех пор, пока не закончится война. Психолог назвала главные причины, почему не стоит этого делать и как не откладывать свою жизнь на потом.

Стабильное эмоциональное состояние

Фото: Freepik

Здоровое психологическое состояние помогает нам переживать различные эмоции, воспринимать новости и продолжать выполнять свои социальные функции. Поэтому поддерживать свое эмоциональное состояние чрезвычайно важно. Не стоит запрещать себе положительные эмоции, новые впечатления или проявление чувств, наоборот, важно наполнять свои резервы, чтобы иметь возможность тратить этот ресурс в сложные времена.

"Только когда мы не откладываем свою жизнь на потом, мы учимся слышать себя! Из-за того, что мы слышим себя, мы можем понять, что именно сейчас для нас важно, и что может спасти нас, когда мы обессилены. А это однозначно о самопомощи, и о более стабильном эмоциональном состоянии", — отмечает психолог.

От того, что вы сходите в кино на новый фильм или встретитесь с подругой на кофе, или купите себе платье, никому хуже не станет. Ваша главная задача сейчас, заботиться о себе, чтобы иметь силы проживать это сложное время и помогать тем, кто нуждается в вашей помощи.

Самооценка

Фото: Freepik

"Слыша себя, мы начинаем воплощать в жизнь то, что давно откладывали. По вашему мнению, как это влияет на наше отношение к себе? Стопроцентно это улучшает нашу самооценку и придает уверенности в себе", — отмечает Екатерина Клюшниченко.

Жизнь продолжается, поэтому несмотря на все, что происходит, стоит воплощать свои желания и реализовывать планы. Сейчас период огромной трансформации, как общества в целом, так и каждого человека в частности. Кто знает, возможно именно сейчас вам удастся найти себя и реализовать свое предназначение.

Стрессоустойчивость

"Сейчас очень много нестабильности в нашей жизни, и если мы умеем придавать себе энергию и силы через вещи, которые для себя делаем, не откладывая их, то приобретаем в себе внутреннюю силу выдержать любую психологическую нагрузку и любой стресс", — отмечает Екатерина Клюшниченко.

Отношения с близкими

Фото: Freepik

"Откладывая жизнь на потом, мы становимся более раздраженными и эмоционально нестабильными. Это влияет на отношения с близкими для нас людьми. Мы можем чувствовать злость, агрессию или апатию. И это накопленное недовольство собственной жизнью ощущается в повседневном общении", — отмечает психолог.

Дети, которые растут в это сложное время, заслуживают детства, радости, улыбающихся и контактных родителей, которые имеют ресурс и энергию на воспитание и внимание. Ваше подавленное эмоциональное состояние не сделает никого лучше и счастливее, поэтому стоит перестать откладывать жизнь и реализовать свои желания и мечты, тогда ваши отношения с близкими людьми станут намного лучше.

Пример, который лечит других

Фото: Freepik

"Сейчас можно столкнуться с хейтом и выражением: "не время". Это очень сильно останавливает многих людей жить. Хочу заметить, что есть действительно общепринятые правила поведения, которые говорят об уважении к другим людям. Но их не соблюдают те люди, которые сами по себе не рефлексируют относительно войны и не испытывают в этом потребности. Если вы задумываетесь: "уместно ли это?", то вы уже переживаете за чувства других, что говорит о вашей эмпатичности", — отмечает Екатерина. "Многие люди нуждаются видеть жизнь в жизни, а не смерть и паузу. Вы можете стать тем примером, который будет вдохновлять других людей, дарить им приятные ощущения и эмоции. Именно так, лично я, вижу людей, которые не откладывают жизнь на потом. Они вдохновляют, вызывают восхищение и желание подражать им", — добавляет эксперт.

Пауза — это отсутствие движения и развития, а это последнее, что мы должны делать в такие сложные времена. Жизнь продолжается, и сейчас мы проживаем лучшие годы своей жизни. Да, возможно не так, как мы планировали, но есть вещи, которые не зависят от нас. Все должно соответствовать обстоятельствам и ситуации, однако запрещать себе эмоции и впечатления, новый опыт и ощущения, чувствовать постоянную вину и печаль не стоит. Не теряйте себя и жизнь в себе, потому что жизнь может победить любую тьму.

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