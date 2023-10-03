Певицу Шер обвиняют в найме людей для похищения сына из номера в гостинице, — СМИ

Невестка Шер утверждает, что в настоящее время ей ничего неизвестно местонахождении мужа.

Американскую певицу и актрису Шер обвиняют в том, что она в 2022 году наняла людей для похищения своего 47-летнего сына Элайджи Блю Оллмана из отеля в Нью-Йорке, где он остановился в вместе со своей супругой, передает bbc.com.

По информации журналистов, в судебных документах, поданных невесткой Шер Элайджи Марией Кинг, утверждается, что четверо мужчин вывели ее мужа из номера нью-йоркского отеля в ноябре прошлого года, когда они отмечали годовщину свадьбы. Супруги пытались наладить отношения и спасти свой брак, поэтому хотели провести время вместе, это была попытка примирения.

В судебных документах, поданных в рамках бракоразводного процесса в Высший суд Лос-Анджелеса, Кинг заявила, что они с Оллманом провели в отеле 12 дней, "работая над нашим браком".

Но "после 12 дней, проведенных вместе в Нью-Йорке, 30 ноября 2022 года, в день годовщины нашей свадьбы, в наш номер вошли четыре человека и увели (Оллмана — ред.) из нашего номера… Один из этих мужчин, которые его забрали, сказал мне, что их наняла его мать", — утверждала Мария Кинг в судебном заявлении. "В настоящее время мне ничего неизвестно о самочувствии и местонахождении моего мужа", — заявила невестка Шер, добавив, что "очень обеспокоена и переживает за него".

Издание обратилось за комментариями к представителям Шер и Марии Кинг, но ответа пока не получило.

Напомним, 28 сентября сообщалось, что Шер с младшим на 40 лет бойфрендом посетила показ Balmain. Пара, которая рассталась в мае, уже в сентябре снова воссоединилась.