Тренды осени 2023. Самая модная обувь октября

Рассмотрим ключевые тенденции обуви на октябрь 2023. Чем пополнить гардероб нынешней осенью.

Любимые туфли на плоской подошве и балетки, составили друг другу конкуренцию на подиумах сезона осень-зима 2023, поскольку балетки были узурпированы гардеробами модниц, а на подиуме преобладали слипоны. С другой стороны наша любовь к скульптуре и сюрреализму сдерживалась повсеместным распространением черных туфель-лодочек, которые можно было увидеть повсюду, от Сен-Лорана до Кристофера Кейна, и побудили всех сотрудниц офисов пересмотреть некогда устаревшую обувь. По материалам vogue.co.uk.

Романтика также просочилась в сферу трендов обуви: бренды использовали модели Мэри-Джейн и банты, в то время как другие отстаивали высокую домашнюю элегантность, примером которой являются минималистские носки от Bottega Veneta. Огненно-красный, один из определяющих оттенков сезона, был представлен как в изысканной, так и в праздничной форме на показах Prada и Ferragamo.

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Рассмотрим ключевы тенденции обуви на октябрь 2023.

Черные туфли-лодочки

Прогулка к кулеру с водой кажется намного более привлекательной теперь, когда на подиум вернулись туфли на каблуках офисных работников (из тех, которые перед поездкой на работу заменяют кроссовками).

Getty Показ Prada FW 2023

Черные туфли-лодочки были самым распространенным каблуком на подиумах: гладкие, шикарные и обтекаемые, в противовес всему общепринятому шику, который поддерживал обувь в последние несколько сезонов.

Показ Gucci FW 2023 Фото: Фото: Gettyimages

Обратите внимание на Prada, Saint Laurent, Moschino, Christopher Kane, Tory Burch, Huishan Zhang, No. 21, Versace и Schiaparelli за элегантными итерациями, чудесно подходящими для легкого образа, LBD или для работы с принтером в офисе.

Лодочки с острыми носами

Балетки переместились с первой на вторую позицию, поскольку на подиумы вышла новая модная обувь осени 2023. Здесь важен один момент: обратите внимание на острую, как бритва, версию Prada, украшенную деталями оригами;

Getty Показ Prada FW 2023

Восхитительная малиновая вариация Джорджио Армани; Украшенные драгоценными камнями пряжки Уэльса Боннера и скульптурная фурнитура Тори Берч, а также ярко-белый взгляд Лоры Пианы на этот тренд с легким декольте на пальцах ног. Чтобы выглядеть эффектно, наденьте модные очки с колготками с рисунком.

Домашняя обувь

Домашняя обувь перебралась на подиумы и стала частью высокой моды, поскольку бренды доказали, что актуальное искусство в моде— это, в том, числе, искусство быть быть модным дома, как на улице.

Getty Показ Bottega Veneta FW 2023

Марки демонстрируют эффектные решения, вдохновленные сонным диванным днем. Примеры тому ботинки с носками ребристой вязки, которые открыли показ Bottega Veneta: их кремовый цвет лучше всего подходит для ходьбы по ковру; ортопедические домашние сабо Loewe; атласные балетки Sandy Liang в сочетании с гетрами до колен, а в JW Anderson вообще никакой обуви, только белые носки.

Обувь на танкетке

Надежный аналог тонких туфель на каблуках, которые застревают в решетках тротуара и половицах, прочная танкетка появилась на подиумах весна-лето 2023, а коллекции осень-зима 2023 доказывают, что они никуда не денутся.

Getty Показ Dior FW 2023

В более прагматичных стилях гардероба этого сезона вы без страха и упрека шагаете по тротуарам городов в ботинках на танкетке со сборками в стилях, созданных Louis Vuitton, скульптурных эспадрильях от Dior, панковских туфлях на плоской подошве с заклепками от Молли Годдард или шлепанцах AZ Factory и приподнятых шлепанцах от Colville.

Туфли Мэри-Джейн

Подиумы продемонстрировали утонченную элегантность, утонченные силуэты, точный крой и роскошные ткани, которые выдержат испытание временем.

Getty Показ Giorgio Armani 2023

Каблук Мэри-Джейн имеет скромную изысканность, любимую Алексой Чанг и близнецами Олсен, и лучше всего сочетается – для создания нотки гламура старого мира – с непрозрачными колготками или ребристыми носками до щиколотки и юбкой А-силуэта в стиле Эмилии Викстед и Диор.

Getty Показ Giorgio Armani 2023

Ботинки на шнуровке и пряжках

Подиумы осени/зимы 2023 отдали дань уважения Вивьен Вествуд. Возможно, ее панк-настроение стояло за всей обувью с пряжками и шнуровкой, которая победно шествовала по подиумам?

Getty

Такие модные решения привносят желанную дозу прочности и практичности. БПримером тому: армейские ботинки длиной до щиколотки от Dior, Fendi или Akris придают макси-платьям с цветочным узором некую изюминку. Выберите эффектную пару ботинок с люверсами, боксерские ботинки для боевых действий или эффектную версию таких ботинок на каблуке.

Сапоги с напуском до бедра

Ботинки до бедра пользовались успехом на протяжении многих сезонов, но осенью/зимой 2023 года они сидят на ноге с гораздо большей приспущенностью и менее откровенно сексуальны, чем обтягивающие варианты.

Getty Показ Stella McCartney FW 2023

Сохраняйте классику в элегантном замшевом стиле, как у Bally, или добавьте драматизма эффектными деталями, такими как цепочки, молнии и седельная строчка, предложенные Стеллой Маккартни и Изабель Марант. Самый беззаботный стиль из всех? Кеды Burberry из замши ледяного цвета.

Джинсовая обувь

Getty Показ Изабель Морант FW 2023

В сезон осень-зима 2023 деним стал еще более универсальным. Изабель Марант и Etro продемонстрировали элегантные джинсовые туфли, которые добавят остроты классическим платьям, будь то дневные или вечерние. Между тем смелые, эффектные ботинки от Acne Studios и Y/Project быстро станут центром любого ансамбля.

Украшение бантами

От возвращения силуэта "песочные часы" до декадентских цветочных мотивов, женственные акценты подчеркивали простые, скроенные формы, которые мы видели на подиуме.

Getty. Показ Loewe FW 2023

Миучча Прада, Симоне Роча, Эрдем Моралиоглу и сестры Маллеви из Родарте — давние поклонники бантов, а в этом сезоне девичий акцент можно было увидеть и в Chanel, Loewe и Versace. Украсьте любой образ балетками с бантом или туфлями на каблуке для вечеринки.

Getty. Показ Loewe FW 2023

Броги и лоферы в мужском стиле

От белой рубашки до широкого черного пальто, от сшитого на заказ костюма до черного галстука — осень/зима 2023 — это непреходящая классика. Обратите внимание на лоферы и броги в мужском стиле.

Getty Показ Prada FW 2023

Наденьте классические кожаные туфли дерби, как предлагают Max Mara и Giorgio Armani, чтобы придать образу немного строгости. Если вы хотите чего-то менее формального, найдите экспериментальные решения, такие как Winklepickers от Palomo Spain, и сочетайте их с костюмом с напуском.

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