Тренды осени 2023. Самая модная обувь октября
Рассмотрим ключевые тенденции обуви на октябрь 2023. Чем пополнить гардероб нынешней осенью.
Любимые туфли на плоской подошве и балетки составили друг другу конкуренцию на подиумах сезона осень-зима 2023, поскольку балетки были узурпированы гардеробами модниц, а на подиуме преобладали слипоны. С другой стороны, наша любовь к скульптуре и сюрреализму сдерживалась повсеместным распространением черных туфель-лодочек, которые можно было увидеть повсюду, от Сен-Лорана до Кристофера Кейна, и побудили всех сотрудниц офисов пересмотреть некогда устаревшую обувь. По материалам vogue.co.uk.
Романтика также просочилась в сферу трендов обуви: бренды использовали модели Мэри-Джейн и банты, в то время как другие отстаивали высокую домашнюю элегантность, примером которой являются минималистские носки от Bottega Veneta. Огненно-красный, один из определяющих оттенков сезона, был представлен как в изысканной, так и в праздничной форме на показах Prada и Ferragamo.
Рассмотрим ключевые тенденции обуви на октябрь 2023.
Черные туфли-лодочки
Прогулка к кулеру с водой кажется намного более привлекательной теперь, когда на подиум вернулись туфли на каблуках офисных работников (из тех, которые перед поездкой на работу заменяют кроссовками).
Черные туфли-лодочки были самым распространенным вариантом на подиумах: гладкие, шикарные и обтекаемые, в противовес всему общепринятому шику, который поддерживал обувь в последние несколько сезонов.
Обратите внимание на Prada, Saint Laurent, Moschino, Christopher Kane, Tory Burch, Huishan Zhang, No. 21, Versace и Schiaparelli за элегантными итерациями, чудесно подходящими для легкого образа, LBD или для работы с принтером в офисе.
Лодочки с острыми носами
Балетки переместились с первой на вторую позицию, поскольку на подиумы вышла новая модная обувь осени 2023. Здесь важен один момент: обратите внимание на острую, как бритва, версию Prada, украшенную деталями оригами.
А еще – восхитительная малиновая вариация Джорджио Армани, украшенные драгоценными камнями пряжки Уэльса Боннера и скульптурная фурнитура Тори Берч, ярко-белый взгляд от Лоры Пианы на этот тренд с легким декольте на пальцах ног. Чтобы выглядеть эффектно, наденьте модные очки с колготками с рисунком.
Домашняя обувь
Домашняя обувь перебралась на подиумы и стала частью высокой моды, поскольку бренды доказали, что актуальное искусство в моде – это, в том числе, искусство быть быть модным дома, как на улице.
Марки демонстрируют эффектные решения, вдохновленные сонным диванным днем. Примеры тому – ботинки с носками ребристой вязки, которые открыли показ Bottega Veneta: их кремовый цвет лучше всего подходит для ходьбы по ковру, ортопедические домашние сабо Loewe, атласные балетки Sandy Liang в сочетании с гетрами до колен, а у JW Anderson – вообще никакой обуви, только белые носки.
Обувь на танкетке
Надежный аналог тонких туфель на каблуках, которые застревают в решетках тротуара и половицах, – прочная танкетка – появилась на подиумах весна-лето 2023, а коллекции осень-зима 2023 доказывает, что она никуда не денется.
В более прагматичных стилях гардероба этого сезона вы без страха и упрека шагаете по тротуарам городов в ботинках на танкетке со сборками в стилях, созданных Louis Vuitton, скульптурных эспадрильях от Dior, панковских туфлях на плоской подошве с заклепками от Молли Годдард или шлепанцах AZ Factory и приподнятых шлепанцах от Colville.
Туфли Мэри-Джейн
Подиумы продемонстрировали утонченную элегантность, изысканные силуэты, точный крой и роскошные ткани, которые выдержат испытание временем.
Каблук Мэри-Джейн имеет скромную изысканность, любимую Алексой Чанг и близнецами Олсен, и лучше всего сочетается – для создания нотки гламура старого мира – с непрозрачными колготками или ребристыми носками до щиколотки и юбкой А-силуэта в стиле Эмилии Викстед и Диор.
Ботинки на шнуровке и пряжках
Подиумы осени/зимы 2023 отдали дань уважения Вивьен Вествуд. Возможно, ее панк-настроение стояло за всей обувью с пряжками и шнуровкой, которая победно шествовала по подиумам?
Такие модные решения привносят желанную дозу прочности и практичности. Пример тому – армейские ботинки длиной до щиколотки от Dior, Fendi или Akris, которые придают макси-платьям с цветочным узором некую изюминку. Выберите эффектную пару ботинок с люверсами, боксерские ботинки для поединков или эффектную версию таких ботинок на каблуке.
Сапоги с напуском до бедра
Ботинки до бедра пользовались успехом на протяжении многих сезонов, но осенью/зимой 2023 года они сидят на ноге с гораздо большей приспущенностью и менее откровенно сексуальны, чем обтягивающие варианты.
Сохраняйте классику в элегантном замшевом стиле, как у Bally, или добавьте драматизма эффектными деталями, такими как цепочки, молнии и седельная строчка, предложенные Стеллой Маккартни и Изабель Марант. Самый беззаботный стиль из всех? Кеды Burberry из замши ледяного цвета.
Джинсовая обувь
В сезон осень-зима 2023 деним стал еще более универсальным. Изабель Марант и Etro продемонстрировали элегантные джинсовые туфли, которые добавят остроты классическим платьям, будь то дневные или вечерние. Между тем смелые эффектные ботинки от Acne Studios и Y/Project быстро станут центром любого ансамбля.
Украшение бантами
От возвращения силуэта "песочные часы" до декадентских цветочных мотивов: женственные акценты подчеркивали простые, скроенные формы, которые мы видели на подиуме.
Миучча Прада, Симоне Роча, Эрдем Моралиоглу и сестры Маллеви из Родарте — давние поклонники бантов, а в этом сезоне девичий акцент можно было увидеть и в Chanel, Loewe и Versace. Украсьте любой образ балетками с бантом или туфлями на каблуке для вечеринки.
Броги и лоферы в мужском стиле
От белой рубашки до широкого черного пальто, от сшитого на заказ костюма до черного галстука — осень/зима 2023 — это непреходящая классика. Обратите внимание на лоферы и броги в мужском стиле.
Наденьте классические кожаные туфли дерби, как предлагают Max Mara и Giorgio Armani, чтобы придать образу немного строгости. Если вы хотите чего-то менее формального, найдите экспериментальные решения, такие как Winklepickers от Palomo Spain, и сочетайте их с костюмом с напуском.
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