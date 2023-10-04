Тренди осені 2023. Наймодніше взуття жовтня
Розглянемо ключові тенденції взуття на жовтень 2023. Чим поповнити гардероб нинішньої осені.
Улюблені туфлі на плоскій підошві і балетки склали одна одній конкуренцію на подіумах сезону осінь-зима 2023, оскільки балетки були узурповані гардеробами модниць, а на подіумі переважали сліпони. З іншого боку наша любов до скульптури і сюрреалізму стримувалася повсюдним поширенням чорних туфель-човників, які можна було побачити всюди, від Сен-Лорана до Крістофера Кейна, і які спонукали всіх співробітниць офісів переглянути колись застаріле взуття.
Романтика також просочилася у сферу трендів взуття: бренди використовували моделі Мері-Джейн і банти, в той час як інші відстоювали високу домашню елегантність, прикладом якої є мінімалістські шкарпетки від Bottega Veneta. Вогненно-червоний, один з визначальних відтінків сезону, був представлений як у вишуканій, так і у святковій формі на показах Prada і Ferragamo.
Розглянемо ключові тенденції взуття на жовтень 2023 року.
Чорні туфлі-човники
Прогулянка до кулера з водою здається набагато привабливішою тепер, коли на подіум повернулися туфлі на підборах офісних працівників (з тих, які перед поїздкою на роботу замінюють на кросівки).
Чорні туфлі-човники були найпоширенішими підборами на подіумах: гладкі, шикарні й обтічні, на противагу всьому загальноприйнятому шику, який підтримував взуття в останні сезони. Зверніть увагу на Prada, Saint Laurent, Moschino, Christopher Kane, Tory Burch, Huishan Zhang, No. 21, Versace і Schiaparelli за елегантними ітераціями, які чудово пасують до лоу-файного образу, LBD або до полірованої роботи з принтером.
Човники з гострими носами
Балетки перемістилися з першої на другу позицію, оскільки на подіуми вийшло нове модне взуття осені 2023. Тут важливий один момент: зверніть увагу на гостру, як бритва, версію Prada, прикрашену деталями орігамі;
Чудова малинова варіація Джорджіо Армані; Прикрашені дорогоцінним камінням пряжки Вельса Боннера і скульптурна фурнітура Торі Берч, а також яскраво-білий погляд Лори Піани на цей тренд з легким декольте на пальцях ніг. Щоб мати ефектний вигляд, одягніть модні окуляри з колготками з малюнком.
Домашнє взуття
Домашнє взуття перебралося на подіуми і стало частиною високої моди, оскільки бренди довели, що актуальне мистецтво в моді — це, в тому числі, мистецтво бути модним вдома, як на вулиці.
Марки демонструють ефектні рішення, натхненні сонним диванним днем. Приклади тому черевики зі шкарпетками ребристої в'язки, які відкрили показ Bottega Veneta: їхній кремовий колір якнайкраще пасує для ходіння по килиму; ортопедичні домашні сабо Loewe; атласні балетки Sandy Liang у поєднанні з гетрами до колін, а у JW Anderson взагалі ніякого взуття, тільки білі шкарпетки.
Взуття на танкетці
Надійний аналог тонких туфель на підборах, які застряють у решітках тротуару і мостинах, міцна танкетка з'явилася на подіумах весна-літо 2023, а колекції осінь-зима 2023 доводять, що вони нікуди не подінуться.
У прагматичніших стилях гардероба цього сезону ви без страху і докору крокуєте тротуарами міст у черевиках на танкетці зі складками в стилях, створених Louis Vuitton, скульптурних еспадрильях від Dior, панківських туфлях на плоскій підошві із заклепками від Моллі Годдард або шльопанцях AZ Factory і піднятих шльопанцях від Colville.
Туфлі Мері-Джейн
Подіуми продемонстрували витончену елегантність, витончені силуети, точний крій і розкішні тканини, які витримають випробування часом.
Підбори Мері-Джейн мають скромну вишуканість, улюблену Алексою Чанг і близнюками Олсен, і найкраще поєднуються — для створення нотки гламуру старого світу — з непрозорими колготками або ребристими шкарпетками до щиколотки і спідницею А-силуету в стилі Емілії Вікстед і Діор.
Черевики на шнурівці та пряжках
Подіуми осені/зими 2023 віддали данину поваги Вів'єн Вествуд. Можливо, її панк-настрій стояв за всім взуттям з пряжками і шнурівкою, яке переможно простувало подіумами?
Такі модні рішення привносять бажану дозу міцності та практичності. Прикладом тому: армійські черевики довжиною до щиколотки від Dior, Fendi або Akris надають максісукням з квітковим візерунком певної родзинки. Виберіть ефектну пару черевиків з люверсами, боксерські черевики для бойових дій або ефектну версію таких черевиків на підборах.
Чоботи з напуском до стегна
Черевики до стегна мали успіх протягом багатьох сезонів, але восени/взимку 2023 року вони сидять на нозі зі значно більшою приспущеністю і менш відверто сексуальні, ніж обтислі варіанти.
Зберігайте класику в елегантному замшевому стилі, як у Bally, або додайте драматизму ефектними деталями, як-от ланцюжки, блискавки й сідельний рядок, запропоновані Стеллою Маккартні та Ізабель Марант. Найбільш безтурботний стиль з усіх? Кеди Burberry із замші крижаного кольору.
Джинсове взуття
У сезон осінь-зима 2023 денім став ще більш універсальним. Ізабель Марант і Etro продемонстрували елегантні джинсові туфлі, які додадуть гостроти класичним сукням, чи то денним, чи то вечірнім. Тим часом сміливі, ефектні черевики від Acne Studios і Y/Project швидко стануть центром будь-якого ансамблю.
Прикраса бантами
Від повернення силуету "пісочний годинник" до декадентських квіткових мотивів, жіночні акценти підкреслювали прості, скроєні форми, які ми бачили на подіумі.
Міучча Прада, Сімоне Роча, Ердем Мораліоглу і сестри Малліві з Родарте — давні прихильниці бантів, а цього сезону дівочий акцент можна було побачити і в Chanel, Loewe і Versace. Прикрасьте будь-який образ балетками з бантом або туфлями на підборах для вечірки.
Броги та лофери в чоловічому стилі
Від білої сорочки до широкого чорного пальта, від зшитого на замовлення костюма до чорної краватки — осінь/зима 2023 — це неминуща класика. Зверніть увагу на лофери і броги в чоловічому стилі.
Одягніть класичні шкіряні туфлі дербі, як пропонують Max Mara і Giorgio Armani, щоб надати образу трохи строгості. Якщо ви хочете чогось менш формального, знайдіть експериментальні рішення, як-от Winklepickers від Palomo Spain, і поєднуйте їх з костюмом з напуском.
Раніше Фокус писав про тренди про наймодніші светри і джемпери осені 2023.