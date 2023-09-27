Тренди осені 2023. Наймодніші светри та джемпери сезону

Розповідаємо, як вдало утеплитися восени та взимку.

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Готові оновити свій осінній гардероб? Осінь 2023 року обіцяє стати важливою: з'являться нові стилі, що включають у себе все: від основних осінніх колірних трендів, як-от яскраві червоні й маслянисті жовті кольори, до найнезвичайнішої фурнітури. За матеріалами glam.com.

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Але, звісно, є і прагматичне питання підготовки гардероба до прохолодної погоди. На щастя, існує простий і модний спосіб одягатися комфортно і стильно. Збирати осіннє вбрання частенько складно, а додати тепла за допомогою светра не складає труднощів. Але приємні пуловери можуть бути чимось більшим, ніж просто осіння практичність: у поєднанні зі сміливими принтами і незвичайними силуетами светри можуть стати справжньою знахідкою.

Ба більше, широкий вибір ефектних светрів робить ці речі придатними для будь-якого образу. Незалежно від того, схиляється ваша повсякденна естетика до шикарного і мінімалістичного стокгольмського стилю або до похмурого вінтажного образу "похмурої дівчини", є спосіб зробити цю тенденцію своєю особистою модною візитною карткою.

Светри з насиченими візерунками

"Потворні" светри більше не обмежуються різдвяними вечірками, і цього року пуловери з дикими візерунками можуть стати найяскравішим осіннім предметом гардероба. Ці привабливі светри, від яскравих кольорів і яскравих принтів до контрастних текстильних обробок, випромінюють упевненість і наплювацьке ставлення буквально до всього на світі. Ба більше, їх можна продумано стилізувати так, щоб вони сприймалися як висока мода, а не як відверто несмачна річ. Зробіть свої найбожевільніші светри придатними для будь-якої осінньої ситуації, поєднуючи їх з однотонними речами, як-от чорні джинси, коричневі шнурки або штани кольору хакі.

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Якщо ви шукаєте ефектні светри, які уособлюють затишок осінньої моди, текстура — ваш шлях до теплого і домашнього образу. На вибір пропонується безліч різних текстур і оздоблень, наприклад, пухнастий мохер, товстий трикотаж або грайливі светри з помпоном. Навіть вільно сплетені вироби, пов'язані гачком, можна використовувати у своєму осінньому гардеробі, щоб додати інтригуючі візуальні деталі у ваші осінні ансамблі. Щоб створити більш різкий і структурований образ, одягніть текстурований светр поверх сорочки з білим коміром, щоб додати свіжий акцент на вирізі.

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Светр кроп-топ

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Кроп-топи вже давно увійшли в моду. Але осінь надає унікальну можливість стилізувати ваші укорочені топи за рамки простого, включно зі зручними для осені укороченими светрами. Поєднання великого трикотажу і короткого краю створює дуже цікаві силуети. Його можна доповнити довгою курткою, щоб захиститися від осінньої прохолоди. Поекспериментуйте зі светрами різної довжини, які підходять для вашого місцевого клімату, пам'ятаючи, що вам не потрібно перестаратися: навіть трохи оголеної шкіри восени може мати великий візуальний вплив. Спробуйте вдягнути свій улюблений укорочений светр зі штанами з високою посадкою або спідницею, щоб звести до мінімуму оголення і зберегти кокетливий і шикарний вигляд оголеного живота.

Светр із графічним дизайном

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Навесні та влітку футболки з малюнком — це швидкий спосіб надати об'єму будь-якому вбранню. Досягніть того ж ефекту в осінні місяці, вибравши замість цього светр з малюнком. Від милих фруктів, витканих у яскравих основних відтінках, до осінніх лісових візерунків — ви можете знайти графічний трикотаж, який підкреслить будь-який настрій і колірну палітру.

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Надайте образу елегантного вигляду, вдягнувши під нього сорочку з коміром, або надайте зухвалого, панковського вигляду, поєднуючи светр з малюнком зі шкіряними аксесуарами і мотоциклетними черевиками.

Створіть контраст між різними принтами

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Будь-який ефектний светр може стати епіцентром простого вбрання, але щоб пограти з візерунками, що різко контрастують, потрібна по-справжньому смілива модниця.

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Цієї осені проявіть забаганку і талант, одягнувши ефектний светр з такими ж яскравими деталями і аксесуарами. Відмовтеся від зводу правил, комбінуючи веселкові градієнти, тваринні принти, пейслі, горошок, смуги, клітку та інші яскраві візерунки. Несподівані поєднання миттєво додадуть вам авантюрного і волелюбного вигляду. Крім того, мода — це самовираження. Тож, поки це дивовижне поєднання одягу викликає у вас посмішку, це чесна гра.

Проявіть творчий підхід до своїх светрів-жилетів

Светри-жилети переживають справжній момент. Чудово вписуючись у такі стильні тенденції, як преппі-мода, сільський стиль і естетику темного академічного середовища, ці речі довели свою універсальність і надають чудовий вихід для творчості з ефектними светрами цієї осені. Пограйте з яскравими візерунками і кольорами, укороченими або мішкуватими силуетами, а також потертою обробкою, щоб надати вашому жилету унікального вигляду. Оскільки жилети-светри складають меншу частину вашого ансамблю, ніж об'ємний пуловер з довгими рукавами, вони забезпечують ідеальну основу для створення ефектного, але збалансованого образу.

Новий погляд на тренд оверсайз

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Светри оверсайз — не зовсім нова мода, але ви можете вдихнути в цю тенденцію нове життя, одягнувши незвичайні варіації цих ефектних светрів. Замість того, щоб вибирати типові фасони "крила кажана", вільну в'язку косами або мішкуваті дідусеві кардигани, дозвольте собі переосмислити образ. Наприклад, светр у стилі регбі з коміром і смужкою додасть вашій осінній естетиці напрочуд спортивного відтінку, а сильно потертий светр може додати атмосфери гранжу і розкрити звабливі відтінки шкіри під вашим силуетом оверсайз.

Додайте інтересу за допомогою вирізів

Не всі ефектні светри мають бути кричущими і кидатися в очі. Замість цього введення негативного простору може надати вашому наступному осінньому ансамблю потужної, але невимушеної елегантності. Топи з відкритими плечима, можливо, вже застаріли, але зроблені зі смаком вирізи все одно можуть перетворити простий пуловер на щось особливе і загадкове. Гладкий розріз під ключицями має м'яко кокетливий вигляд, якщо тільки він не зяє занадто широко. Або, якщо ви хочете чогось менш очікуваного, спробуйте ефектні светри з незвичним розташуванням вирізів, наприклад, усередині ліктя або вздовж хребта.

Пориньте в максималізм із прикрашеним кардиганом

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Якщо фраза "робити максимум" точно описує вашу улюблену естетику, прикрашений кардиган допоможе вам вловити максималістську модну тенденцію цієї осені. Незалежно від того, чи виберете ви кардиган з воланів мереживним оздобленням, великою вишивкою або безліччю страз, цей непробачно екстравагантний стиль створить приємну атмосферу "невігластва".

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Щоб створити образ, одягніть модний кардиган з простими деталями, наприклад, з білою майкою і класичними джинсами або джинсовою спідницею-максі.